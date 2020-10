Picante: Alexander Caniggia fulminó a Lizardo Ponce.

Tras su escandalosa renuncia al "Cantando 2020" Alexander Caniggia soltó un picante comentario sobre el influencer Lizardo Ponce, también participante del reality de Laflia. Sin filtro, el hijo de Mariana Nannis y "El Pajaro" Caniggia apuntó en contra del joven mediático. Además, explotó contra Oscar Mediavilla: "Es un hombre mayor que me tiene bronca".

"A mí no me eliminaron, yo renuncié. Lo que digo lo cumplo, no va conmigo si digo que renuncio y después vuelvo. Renuncié por él. Él no me clasifica si canto bien o mal. Si yo canto para el orto bueno que me ponga un 0, pero yo la vengo rompiendo y debería ser otro el puntaje, un 5, 6, 7 o 10", arrancó diciendo Alexander Caniggia, en una charla con el periodista Juan Pablo Godino (PrimiciasYa.com).

Y lo fulminó con un lapidario: "Pero se ve que este hombre mayor tiene bronca, envidia y me pone un 0. Ni en pedo vuelvo para que me ponga un 0 de nuevo. Ni loco vuelvo, renuncio y listo. Yo hago de todo, youtuber, twitter, instagramer, pero no soy influencer... Eso de influencer no me va. Hago realitys, hice Caniggia Libre... También hice película, la de Bañeros 5. También soy cantante de trap en youtube. Él no hace nada, vive de la mujer"

Momento inesperado se vivió cuando al ser consultado por Lizardo Ponce, Caniggia disparó sin motivos contra el joven influencer: "Para mí ni fu ni fa ese pibe, no lo registro. Es un queso". Por el momento, Ponce no se manifestó al respecto ni contestó al agravio.

Cantando 2020: Mariana Nannis defendió a su hijo Alexander tras su escandalosa renuncia

"A millones de mis fans les cuento... al Cantando no voy más. Me ausento. A la envidia y falta de respeto yo la ahuyento. Mejor sigo en mi mansión millonario y contento", escribía Caniggia en su cuenta de Instagram, el pasado 19 de octubre. La sorpresiva decisión no cayó para nada bien a los responsables del "Cantando 2020", quienes salieron con los tacones de punta a contrarrestar la versión del excéntrico mediático.

A raíz de este escándalo, Caniggia salió con una insólita publicación de Instagram a aclarar que "el programa no es lo mismo sin su presencia". "Como siempre rompiendo tarimas... no hay jurado que me deprima. El programa sin mí es frío sin clima. No molesten más, estoy relajado en la cima. #Elmáspij#do", lanzó, en forma de rima.

Totalmente inesperada fue la respuesta de Mariana Nannis, su mamá, quien salió a defenderlo con una contundente sentencia. "Muy bien con esta rima, el emperador en la cima", escribió, cosechando decenas de interacciones a su comentario.