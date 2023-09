Desgarradoras noticias sobre la salud de Antonio Gasalla: "Se niega"

Trascendió un doloroso detalle sobre la salud del actor que entristece a sus fanáticos y preocupa a los médicos encargados de su seguimiento.

La salud de Antonio Gasalla se convirtió en un tema recurrente dentro del mundo de la farándula, ya que tuvo varias recaídas y recuperaciones. Y aunque la familia decidió mantener bastante hermetismo sobre el tema, recientemente salió a la luz un retroceso que tuvo el actor en medio de su diagnóstico de demencia senil.

Quien se encargó de dar detalles públicos sobre la situación de Gasalla fue Marcelo Polino, íntimo amigo del actor. A medida que la familia lo autorizaba, el periodista brindó información para detallar cómo es el estado de su amigo. Sin embargo, ahora salió a la luz una dura revelación sobre Antonio por otra fuente y fue el Diario Show quien se encargó de darla a conocer.

Al parecer, Gasalla mejoró notoriamente a nivel físico, pero mentalmente no se encuentra tan estable. Según precisaron desde el medio, ya se maneja sin andador pero "no quiere comer y se niega a que le corten el pelo". Como trascendió, Antonio no quiere que nadie se le acerque, pero mantiene una buena higiene personal al afeitarse todos los días.

Cabe destacar que, hace unas semanas atrás, Polino hizo un descargo similar sobre la salud de su querido amigo. "Lo vi mejor físicamente porque engordó, le están haciendo trabajo muscular para que esté más fuerte, pero su deterioro cognitivo es progresivo... Él no tiene muy claro dónde está, siente que está en su casa".

Durísimo: filtran la reacción de Antonio Gasalla en su homenaje en los Martín Fierro

Antonio Gasalla afronta una situación sumamente complicada. En medio de sus problemas de salud, se filtraron detalles de la durísima reacción que tuvo tras ver por televisión el homenaje que le hicieron en la gala de los Premios Martín Fierro 2023..

Durante la ceremonia que tuvo lugar el pasado domingo 9 de julio, la transmisión de Telefe en los Martín Fierro mostró una serie de imágenes y escenas icónicas de Gasalla en la TV y el cine argentino. Marcelo Polino, la persona que presentó el homenaje, se emocionó y lanzó: "APTRA decidió homenajearlo. Antonio es la televisión y ama la televisión. Quiero acompañar este momento como amigo y periodista. Gracias Antonio por tu infinito talento, por tus risas y por todo lo que nos diste".

Días después de la gala, el sitio oficial de Laura Ubfal dio a conocer una noticia muy fuerte: Gasalla vio en vivo y en directo la transmisión de la ceremonia de los MF. Además, desde la web indicaron que lo hizo "junto a su hermano Carlos (88 años)" en el "lugar de rehabilitación donde está internado". Y añadieron un dato muy fuerte: "Al menos se alegró de verse él mismo en la tele, sin entender claramente los motivos de su tape en la fiesta".