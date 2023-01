Del flechazo a la búsqueda insaciable: la tierna historia de amor de Scaloni y su esposa

El director técnico de la Selección reveló los detalles de la historia de amor con su esposa que ya lleva más de diez años.

Luego de una década en pareja, Lionel Scaloni dejó de lado su perfil bajo y contó los detalles de su tierna historia de amor con Elisa Montero, su esposa. Luego de la vorágine mundialista que vivió tras consolidarse como el Director Técnico campeón del mundo, el deportista brindó una entrevista en donde contó algunos datos desconocidos de su vida personal.

En una reciente entrevista que brindó con la Cadena Cope, el DT de la Selección Argentina reveló que tuvo un flechazo inmediato cuando vio a su pareja por primera vez y que tuvo que moverse mucho para lograr contactarla e invitarla a salir. "La conocí en 2008, cuando vine a jugar a Mallorca. La conocí aquí estando de gira, ya teníamos nuestra edad: ella 30, yo 31", empezó por decir Sacaloni.

En este mismo diálogo, continuó: "Yo me tenía que volver a Italia porque estaba cedido por la Lazio y fue un flechazo. Me pasé cuatro meses buscando su teléfono. Tuve que contactar y fue difícil, ella jugaba al vóley, toqué a todos los clubes de vóley a ver si la conocían y nadie me daba su teléfono hasta que lo pude conseguir". Sin embargo, admitió que tuvo muchas dudas antes de hablarle, ya que había pasado mucho tiempo. "Habían pasado meses y yo ya casi que tenía que volver. Así que empezamos a hablar, a salir", explicó.

Arriesgado pero seguro de apostar al amor, Scaloni le contó la verdad a su pareja y le aseguró que la única forma de verse era que ella lo siguiera a Italia. "Le dije ‘me vuelvo, no me puedo quedar en Mallorca. Me gustaría que vengas’. Y a los dos meses se vino a Italia", confesó.

Afortunadamente, la historia tuvo un final feliz y lograron consolidar su amor con la llegada de sus dos hijos. "Allá tuvimos a Ian, nuestro hijo mayor, y después al más chiquito, Noah, que nació acá en la isla", confesó el entrenador para cerrar la historia que continúa hasta el día de hoy.

Scaloni sueña con Messi en el Mundial 2026 en la Selección Argentina: "Puede llegar"

Menos de un mes después de la histórica consagración en el Mundial de Qatar 2022, Lionel Scaloni ya sueña con la presencia de Lionel Messi en la Copa del Mundo 2026. Si bien el capitán de la Selección Argentina ya disputó cinco torneos de este tipo con la Mayor, el entrenador se ilusiona con la sexta participación del rosarino, quien cumpliría 39 años el 24 de junio en pleno desarrollo del certamen.

En la entrevista con Spotify-Deporte Ràdio Calvià, el director técnico se refirió no solamente al delantero de PSG, sino que también hizo un repaso en general de la gesta consumada el domingo 18 de diciembre de 2022 en el Estadio Lusail de Doha frente a Francia. Incluso, repitió que "las puertas están abiertas" para el ex Barcelona si cambiara de opinión y decidiera participar en un Mundial más con "La Albiceleste".

Acerca del deseo de que "La Pulga" pueda ser el primer futbolista en la historia en disputar seis Copas del Mundo, consideró: “Creo que Messi puede llegar al próximo Mundial". Igualmente, aclaró que "dependerá mucho de lo que él quiera, de que se sienta bien. Las puertas las tendrá siempre abiertas". A la vez, destacó: "Pero él es feliz adentro de una cancha y para nosotros sería muy bueno”.