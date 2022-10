De Paul ya fue: Tini Stoessel tiene nuevo novio y es de Barcelona

Se conoció quién es el hombre por el que Tini dejó a De Paul. El jugador de Atlético de Madrid intentó arreglar la situación con su pareja, pero aparentemente todo habría sido en vano.

Tini Stoessel y Rodrigo De Paul continúan sumando capítulos al escándalo de la supuesta separación. De hecho, hay quienes afirman que la cantante argentina ya está de novia con otro hombre y que el mismo es de "Barcelona". Así las cosas, el volante argentino ya no sería parte de la vida de "La Triple T".

"Cuando dije que Tini tenía a De Paul bloqueado de todos lados es porque lo tenía bloqueado. Y me refería a WhatsApp y teléfono. Existió el llamado del papá de Tini y Rodrigo De Paul. Él no sabe cómo manejar esta situación. El Atlético de Madrid tendría decidido desprenderse de Rodrigo De Paul cuando termine el Mundial”, aseguró Luli Fernández en Socios del Espectáculo, para posteriormente dar detalles de la supuesta nueva relación de la cantante.

"Igual te digo a mí lo que me dicen es que Tini está como en otra. Tini está por allá, está con amigas, no sé si se entiende. Barcelona, bebé”, agregó Luli Fernández, mientras que Paula Varela agregó: "Ella apunta al día de mañana salir con un Justin Bieber. Está en otro nivel. Pero ella está en otra". Lo cierto es que, de acuerdo a las panelistas de El Trece, la relación entre De Paul y Tini Stoessel está terminada.

Camila Homs habló sobre una posible reconciliación con Rodrigo De Paul

Camila Homs rompió el silencio después de bastante tiempo y habló sobre su relación con Rodrigo De Paul. Si bien actualmente está en pareja con el empresario Charly Benvenuto, deslizó la posibilidad de una reconciliación con el futbolista y explicó qué pasaría en caso de que haya un acercamiento.

En medio del escándalo que pone en juego el romance entre Rodrigo De Paul y Tini Stoessel, Camila Homs indicó qué piensa al respecto. "No tengo nada para decir", dijo en primera instancia, mientras que luego se le escapó un "no me sorprende". La mediática brindó declaraciones al móvil de Socios del Espectáculo, programa que conduce Rodrigo Lussich por El Trece.

En ese momento, el notero le preguntó si todavía hay amor entre ellos y quiso saber qué pasaría en caso de que haya un acercamiento por parte de De Paul. "Lo aprecio, obvio, es el padre de mis hijos. No sé, chicos, es un montón lo que me estás preguntando. No te lo puedo responder. Hoy no, estoy super bien así", consideró Camila, dejando entrever que actualmente está enamorada de Benvenuto, aunque no cerró las puertas a lo que suceda en un futuro.