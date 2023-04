De Paul y Camila Homs le dieron la peor noticia a Tini: "En la intimidad"

Se viralizó un clip en donde se ve a Camila Homs en una situación que encendió las alarmas de los fanáticos.

Luego de que Tini Stoessel y Rodrigo De Paul consolidaran su amor al mostrarse juntos en el Monumental, volvieron a surgir los rumores de crisis en la pareja. Sin ir más lejos, esta vez hay quienes aseguran que le futbolista le es infiel a la cantante con, nada más y nada menos, que Camila Homs.

La situación surgió luego de que Camila Homs, expareja de De Paul, publicara un sticker de preguntas en sus historias de Instagram. Entonces, un seguidor le pidió que dijera una canción que tiene "pegada" actualmente y la respuesta de la influencer llamó mucho la atención de los internautas.

Precisamente, Homs compartió una historia cantando el tema En la Intimidad de Emilia Mernes y Callejero Fino, un tema que habla sobre la infidelidad. En este marco, muchos aseguraron que esta historia podría tratarse de una indirecta hacia Stoessel y la acusación por el supuesto motivo por el que De Paul la dejó.

Sin embargo, otros aseguran que esto podría tratarse de una indirecta para comunicar que se reconcilió con Rodrigo y le está siendo infiel a Tini Stoessel.

Tini Stoessel apuntó contra De Paul en la entrevista con Morena Beltrán: "Le mentiste en la cara"

Tini Stoessel apuntó contra su novio Rodrigo de Paul en plena entrevista con Morena Beltrán, mientras recordaban juntos la intimidad de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022. La cantante de 26 años acotó lo suyo en el momento en el que el futbolista y la periodista deportiva repasaban detalles de lo que fue la convivencia de 40 días de los jugadores durante la Copa del Mundo, en la concentración en el predio de la Universidad de Doha.

La comunicadora de ESPN y el mediocampista de 28 años de Atlético de Madrid dialogaron más de una hora para AFA Estudio, la nueva plataforma de streaming creada por la Asociación del Fútbol Argentino. Allí repasaron, entre tantas otras situaciones, los torneos de truco en los que "Rodri" hizo equipo con Lionel Messi y Leandro Paredes.

Luego de que el volante contara que ganaron dos de los tres torneos de truco que hubo en "La Albiceleste", la periodista deportiva lo desafió: "En ese grupo de tres, ¿cómo es la personalidad de cada uno? O sea, ¿vos sos el cebado, Leandro es el que miente, hay uno que maneja un poco los hilos...?". Sin dudarlo, el ex Racing le contestó que "´Leo´ (Messi) es el más tranquilo" y amplió: "Es el que nos deja caminar, pero como que con una miradita nosotros decimos ´bueno, ok, no mentimos más´".

Al mismo tiempo, el ex Valencia y Udinese destacó que "´Lea´ (Paredes) es el mentiroso del grupo, es el de ´envido, real envido; truco, quiero retruco´... Pero lo hace tan bien que nunca sabés, nunca lo podés enganchar". Luego, se describió a sí mismo a la hora de participar en el juego de cartas más famoso del país: "Y yo soy el más analista, viste... El de qué podés tener, seguir las jugadas". "¡Mirá! ¡Ah bueno, muy bien!", se sorprendió Morena.

En ese momento, De Paul miró hacia su derecha y se escuchó la voz de Tini, pero no se la veía en cámara. Mientras se seguía escuchando a la artista aunque no se llegó a entender qué le estaba diciendo, el futbolista se reía, la seguía mirando y le preguntaba: "¿Qué?". "¿Te están acusando de mentir?", quiso saber Beltrán.

"Sí, sí, sí... ¿La escuchaste?", le siguió el juego Rodrigo. "Sí, sí... ¡Que argumente, que argumente!", insisió la periodista. "No... ¿Sabés por qué? Porque una vez le gané al papá y está enojada", chicaneó el mediocampista a su pareja. Incluso, contó cómo fue el incómodo momento en el que conoció a Alejandro Stoessel, el padre de Martina. "Bueno, en el momento de la presentación yo fui nervioso, obviamente. ´Hola, ¿cómo le va, señor?´. Todo...", recordó el jugador acerca de cuando vio por primera vez al histórico productor artístico y empresario argentino. "¡Le mentiste en la cara!", se escuchó de fondo a su novia. "¿Qué?", le respondió él, mientras se seguía riendo.

"´Le mentiste en la cara´, me dice... ¡Bueno, es parte del juego! ¿Entendés? O sea, yo lo respeté en la comida, todo, pero cuando tiraron las cartas no me puedo dejar ganar", explicó De Paul. "Bueno, podrían haber jugado a la Casita Robada, al Chinchón, a algo más tranqui... Fueron muy fuerte", le respondió Morena. "Ahora están con que quieren la revancha, ¿viste? Y yo no la quiero dar, porque si pierdo sabés lo que va a ser esa canción... Va a salir en todos lados", acotó Rodrigo. "No sé si vos refregaste un poquito el título o no", le dijo Beltrán. "Noooo, yo con mucho respeto, pero hay que picantear un poquito, sino...", cerró el campeón del mundo.