Darío Barassi y un desesperado pedido: "Necesito que vuelva ya"

El conductor de 100 argentinos dicen sorprendió a todos. Darío Barassi y un desesperado pedido en las últimas horas.

El conductor Darío Barassi siempre se caracterizó por su chispa y su alegría con la cual logró llegar a un público que lo sigue fielmente en 100 argentinos dicen. Sin embargo, también es humano y sufre circunstancias familiares al igual que cualquier persona. Es por esta situación que, en las últimas horas, realizó un desesperado pedido.

"Necesito que esta niña vuelva ya", expresó Barassi, a través de su cuenta de Instagram. En efecto, el conductor se refirió a su hija Emilia. Tanto ella como la esposa de Darío se quedaron en San Juan luego de pasar unas cálidas vacaciones en familia. Como tuvo que volver a grabar las emisiones de 100 argentinos dicen, el protagonista se alejó de sus afectos por unos días y esto le provocó melancolía.

Sin embargo, pocos días después Emilia volvió a su casa de Buenos Aires y se reencontró con su padre. De este modo, Darío Barassi volvió a manifestarse en redes sociales. Esta vez, para graficar su alegría con emotivas imágenes.

“Volvió la reina. 7:04 am. No me importa el horario hoy... las ganas que tenía de madrugar con esta enana”, expresó Darío Barassi, quien pudo volver a ver a su hija luego de manifestar su tristeza por tenerla lejos de su hogar.

Insólito encuentro de Dario Barassi con un carpincho en Nordelta

Darío Barassi se metió en la guerra de los carpinchos y los vecinos de Nordelta y, aunque no dejó en claro cuál es su postura, se ganó el odio de algunos defensores del roedor más grande del mundo. En un video que se viralizó en TikTok, el conductor de TV y actor reveló que tuvo una experiencia poco agradable con uno de los animales oriundos de Corrientes. En medio del escándalo, el comediante acudió a su cuenta de Instagram para limpiar su imagen.

“Estaba yo solo en pijama con mi hija, rezando un Padre Nuestro y googleando qué es un carpincho, queriéndolo sacar de mi casa con una escoba. Qué animal horrible, es feo. Y aparte leí que son muy malos, que no te tienen miedo. La cosa es que llamé a la guardia y vinieron tres personas. Entraron, aplaudieron dos veces y el animal se fue”, expresó el actor en el ciclo 100 Argentinos Dicen y concluyó: “‘Perdón, chicos’, le dije yo. ‘Sí, generalmente las mujeres llaman’, me respondieron’”.