Daniela Celis y una revelación impactante sobre el padre de sus gemelos: "No me pregunten quién es"

Daniela Celis confirmó que está embarazada y tendrá gemelos pero, al hablar de quién es el padre de los bebés dejó una frase, impactante que repercutió en sus seguidores.

Daniela Celis fue una de las figuras principales de la última edición de Gran Hermano (Telefe) en Argentina y su pareja con Thiago Medina trascendió los meses de encierro para consolidarse fuera de la casa más famosa del país. "Pestañela" anunció en las últimas horas que está embarazada y espera gemelos, pero sorprendió al referirse al padre de sus hijos y no nombrar a Thiago.

En el streaming Fuera de Joda, producido por Telefe y con la participación de otros ex Gran Hermano como Nacho Castañares y Lucila "La Tora" Villar, Daniela Celis decidió confirmar la noticia que había circulado en los últimos días e informó que está embarazada por primera vez. “Sí, voy a ser mamá”, afirmó la mediática, luego de haber pasado un feo momento por la presión que ejerció la periodista Pilar Smith sobre ella para que diera la información que terminó con un abandono momentáneo del estudio.

Ante la felicidad de Nacho y "La Tora", que se levantaron de sus lugares para abrazarla y felicitarla, Daniela también dio detalles sobre los bebés: “Resulta ser que no me encontré con uno, me encontré con dos. Y no van a ser mellizos como escuché mal filtrado por todos lados, van a ser gemelos, los dos igualitos”.

Un dato que no pasó desapercibido a la hora del anuncio fue que Daniela no compartió la noticia con Thiago Medina y también evitó nombrarlo como el padre de los niños. Celis resaltó que quería "ser madre joven" y también deseaba "gemelos", pero también deslizó una durísima frase sobre su vínculo con Thiago, que en sus propias palabras se encuentra en un momento de mucha tensión. "Y no me pregunten quién es el padre, porque no lo voy a decir", lanzó a los gritos la ex Gran Hermano.

La frase de Daniela Celis cobra más fuerza ante el silencio de Thiago, que desde el anuncio no hizo ninguna referencia a su presunta paternidad y tuvo poca interacción en las redes. Los mensajes llevan a pensar que el joven espera un momento en particular para dar su parecer y ese sería la transmisión de streaming que anunció junto con Ariel Ansaldo, otro de los exparticipantes de Gran Hermano, para la noche de este viernes 25 de agosto, aunque no dejó en claro a qué hora comenzaría.

Durante Fuera de Joda, Daniela también afirmó que con Thiago no están conviviendo. "Yo estoy con mi familia", comentó la ex GH, que explicó que vive con su hermana para estar con alguien que la pueda cuidar y asistir durante el embarazo.

No obstante, las que si se hicieron eco de la noticia de la llegada de los gemelos fueron algunas de las hermanas de Thiago. Brisa, hermana melliza del joven mediático, subió una historia a sus redes felicitándolo, pero sin hacer referencias a Daniela, otro gesto que llamó mucho la atención. “Felicidades amor de mi vida, vas a ser papá, siempre voy a estar apoyandote en cada paso que des, estoy súper contenta por vos, te deseo lo mejor y que seas súper feliz bebé, voy a ser tía de gemelitos”, escribió la muchacha de 19 años. Sin embargo, Thiago no republicó la storie.

Otro dato revelador lo dio el pasado jueves la periodista de Intrusos Marcela Tauro al asegurar que Thiago “no estaba muy contento con la noticia”. Por su parte, el conductor de LAM (América TV), Ángel de Brito, señaló que mantuvo un diálogo con Daniela Celis y que la modelo le dejó bien claro que "no quiere hablar públicamente de Thiago", señal de que las cosas no están bien entre ellos.