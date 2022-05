Dani "La Chepi" habló de su situación sentimental: "Me quise hacer la sexy"

Dani "La Chepi" reveló que intentó conocer a un hombre a través de Instagram y otras redes pero el resultado no fue el esperado.

Dani "La Chepi" aprovechó su paso por el programa radial de Ulises Jaitt para hablar de su vida privada en general y su situación sentimental en particular, algo de lo que suele comentar también en sus redes sociales. "Me quise hacer la sexy", contó la ex-MasterChef Celebrity respecto a su breve incursión en una plataforma de contenido virtual.

Después de algunas semanas algo difíciles en materia de salud y tras despedir a su padre, quien murió luego de muchos años de sufrimiento, Dani "La Chepi" llevó su estilo divertido y desfachatado a El Show del Regreso, el programa que conduce Ulises Jaitt en Radio Ensamble. "¿Pudiste conocer a alguien?", le preguntaron desde el ciclo radial.

Fiel a su estilo, la respuesta de la influencer llegó con un comentario cargado de humor: "Estoy seca cerrada no quiero saber nada, como culo de muñeco". Entonces surgió la duda de si estaría dispuesta a conocer a alguien en Instagram, donde tiene 3,8 millones de seguidores. "Los hombres me cuentan cómo se cagan de risa y cosas de sus parejas, no doy ese perfil", comenzó reconociendo Dani "La Chepi".

Para sorpresa de Ulises Jaitt y sus compañeros, la ex-MasterChef Celebrity reveló que intentó con una plataforma de contenido para adultos pero fue un fracaso: "Me quise hacer la sexy con Only fans y se cagaban de risa". Pero también contó cómo le fue cuando quiso conocer a alguien en Instagram, una red que actualmente solo usa para cuestiones laborales.

"Fue hace muchos años con un chico que se llamaba, se llama ‘el pela’, y somos muy amigos. Vi el mensaje y dije 'Mira que lindo'", explicó la influencer. De todos modos, Dani "La Chepi" cerró: "Ni en pedo conocer a alguien por Instagram, no. Ya con Instagram estoy curada de espanto".

Cuál fue la última voluntad del padre de Dani La Chepi

Cuando la nota con CNN Radio estaba cerca de concluir, Dani La Chepi sorprendió al revelar qué hará con las cenizas de Don Alberto, su padre. "En mayo van a venir a la Argentina mis hermanos y vamos a ir con mi madre, los cuatro, a esparcir sus cenizas a Mar del Plata, que es donde él quería vivir", explicó la influencer. En ese sentido y fiel a su estilo, Viaggiamari recordó con humor una situación de su infancia: "Cuando nos dijo a los 13 años que quería irse a Mar del Plata, yo tenía 13 años, estaba de novia con Tutu y casi me muero, sentía que se me desmoronaba el mundo". "Al final no se dio pero él fue muy feliz en Mar del plata y ahí lo vamos a llevar", cerró Dani La Chepi.