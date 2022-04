Dalma Maradona contó cuál fue el problema que la llevó a la actuación

La actriz dio a conocer cómo comenzó su vínculo con el teatro en su niñéz. Cuando cumplió su mayoría de edad, Dalma Maradona estudió y se graduó en la UNA.

Dalma Maradona se expresó sobre cómo se dio su incursión en la actuación cuando era niña y dejó en claro que tenía que ver con un problema ante la sociabilización. La Licenciada en Actuación graduada en la UNA dialogó con El Destape Radio sobre sus comienzos en la profesión que ejerce desde sus primeros años de vida.

"Ahora veo videos míos de chiquita y me doy cuenta de que eso (su faceta actoral) venía conmigo desde antes de que yo lo supiera", enunció Maradona tras ser consultada en el ciclo ¿Qué me contás? sobre cómo comenzó su relación con la actuación. "Empecé a estudiar teatro porque cuando empecé primer grado, acá en Argentina, no hablaba mucho, no me conocían mucho la voz", reveló la madre de Roma Caldarelli.

Dalma dejó en claro que desde el colegio le recomendaron a su mamá que empezara clases de teatro. "Para ver si así más o menos podía interactuar más con los compañeros, en vez de ir directamente a un psicólogo", explicó la actriz del filme La Rabia. Y agregó: "Me enamoré de la profesión, obviamente sin saberlo porque mi primer trabajo fue a los 8 años y no lo sentía como tal. Lo hacía porque me divertía, fue Cebollitas. Desde ahí nunca dejé de trabajar".

"Muy a pesar de mi mamá y mi papá que no querían saber nada con que yo tenga que trabajar a mis 8 años. Pero después entendieron que no había manera de que no lo hiciera. Les insistí bastante y por suerte me acompañaron en todo ese proceso que para mí fue muy lindo", continuó la artista sobre el acompañamiento de Claudia Villafañe y Diego Maradona en su vocación.

En cuanto a su formación académica, Maradona acudió a una de las instituciones más reconocidas y exigentes de Buenos Aires: "Cuando terminé el colegio me metí en el IUNA (ahora UNA) que es un lugar increíble, tiene los mejores profesores del mundo y hay un talento desmedido ahí adentro. Tuve una experiencia buenísima, pasé unos años hermosos y de mucho aprendizaje".

El personaje más amado por Dalma Maradona

Dalma fue consultada por un personaje que la haya marcado a lo largo de su vasta trayectoria y enunció: "Me gustó mucho mi personaje de La Casa de Bernarda Alba, donde hacía de Adela, la más chica de todas las hermanas, con María Rosa Fugazot y un elenco espectacular", en alusión a la obra teatral dirigida por José María Muscari que protagonizó en 2015.