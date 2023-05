¿Cuál es la relación de Fabiana Cantilo con Patricia Bullrich?

La cantante y la dirigente política tienen un particular vínculo. Enterate cuál es en esta nota.

En toda Argentina se reconoce a Fabiana Cantilo y a Patricia Bullrich como dos figuras de gran relevancia. Es innegable que ambas destacan por características y ocupaciones muy diferentes. Por un lado, Patricia Bullrich es conocida por su labor en la política, habiendo ocupado importantes cargos a lo largo de los años. Entre ellos, se destacan su labor como diputada de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires durante los períodos 1993-1997, así como también su gestión como ministra de Trabajo, Seguridad Social durante el gobierno de la Alianza -puesto desde el que bajó las jubilaciones un 13%- y su paso por el ministerio de seguridad durante el macrismo (con más de un caso registrado de violencia institucional).

Por su parte, Fabiana Cantilo es una destacada cantante y compositora de rock y pop que ha logrado un gran éxito en su carrera. Desde su irrupción en el mundo de la música, ha sido reconocida como una de las voces más importantes dentro del rock argentino, y ha vendido aproximadamente 6 millones de discos a lo largo de su trayectoria. Sin embargo, hay algo que las une.

Cuál es la relación entre Patricia Bullrich y Fabiana Cantilo

La verdad es que el vínculo que mantienen Fabiana Cantilo y Patricia Bullrich no tiene relación alguna con el trabajo o una amistad cualquiera. Pocas personas saben que en realidad ambas son primas. En diversas ocasiones, la cantante ha hablado sobre su parentesco con la dirigente política. Según sus propias palabras, tiene un gran afecto por la exministra de Seguridad. "Patricia no es lo que la gente piensa que es. Es una persona maravillosa", comentó la intérprete.

Su relación se remonta a la infancia, época en la que compartieron momentos llenos de diversión y amor fraternal. La cantante reveló que solían jugar juntas de pequeñas, ya sea a los soldados o a las muñecas, y que, de vez en cuando, también se metían en travesuras. Por otro lado, es importante mencionar que fue Patricia Bullrich quien llevó a Fabiana Cantilo a su primer concierto. Ambas primas asistieron a un show de Luis Alberto Spinetta cuando Fabiana tenía 11 años y Patricia 14 años. Entre risas, la intérprete reveló que su prima fue quien la inspiró a dedicarse a la música.

Fabiana Cantilo reveló en más de una oportunidad cómo conoce a Patricia Bullrich.

En la actualidad, su relación continúa siendo cercana y unida, tal como lo ha sido desde su infancia. "Hablo con ella seguido, desde siempre", declaró Cantilo. "Es una persona íntegra y honesta. Quiero dejarlo claro porque creo que se lo merece, se juega la vida en lo que hace", explicó durante una entrevista.

Patricia Bullrich y su relación con Fabiana Cantilo.

Sin embargo, también ha solicitado que se detenga la constante pregunta sobre su prima en cada entrevista que realiza. Aunque siente mucho cariño, respeto y admiración por Patricia Bullrich, la intérprete le pidió a los periodistas que ya no le pregunten más por su prima cuando realiza entrevistas. "No me pregunten nunca más en la vida sobre ella", reclamó.