Cristina Kirchner dijo lo que todos piensan de Mirtha Legrand: "Tiene".

Cristina Kirchner se refirió a Mirtha Legrand de forma sorpresiva y dijo lo que muchos pensaban sobre la conductora. A través de la publicación que hizo en redes sociales de cara a la resolución del "caso vialidad", la expresidenta hizo un fuerte descargo sobre la situación e involucró a la estrella de El Trece.

“Los Copitos de Comodoro Py (como se refiere ella a los jueces a cargo del caso) se ocuparon de difundir, a través del diario La Nación y otros medios, que iban a confirmar la condena de 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos; continuando, de esta manera, el zafarrancho judicial. A pesar de no tener antecedentes y de que el propio fiscal no pidió la pena máxima prevista para el delito de administración fraudulenta, igualmente Los Copitos de Comodoro Py van a condenarme por 6 años de prisión en contra de su propia jurisprudencia", empezó por adelantar Cristina en su descargo.

En este marco, continuó: "¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol". Asimismo, siguió con ejemplos de esta acusación y luego se comparó con la diva de televisión.

"La verdad de la milanesa es que me inhabilitan de por vida porque en el fondo, Los Copitos de Comodoro Py y, sobre todo, sus jefes; tienen miedo que yo tenga la suerte de Mirtha Legrand que con sus 97 años, además de estar espléndida físicamente, tiene una lucidez que ya algunas de treinta querrían. A veces desde el humor se pueden entender mucho mejor las cosas".

Mirtha Legrand y el motivo por el que le puso fin a su carrera: "Tengo miedo"

Mirtha Legrand abrió su corazón y reveló el motivo por el que decidió ponerle fin a una rama de su carrera. La famosa conductora se encuentra en un gran momento personal y profesional y, pese a que muchos le comentaron su entusiasmo por que siga siendo parte de la televisión, la conductora está cada vez más cerca del retiro. Precisamente, reveló por el motivo por el que decidió dejar de lado una rama específica de su carrera.

Al aire en la emisión de este sábado de La Noche de Mirtha, ciclo que conduce por El Trece, Legrand habló de su trayectoria en el espectáculo y reveló por qué abandonó el cine. Mirtha fue una estrella del cine al inicio de su carrera, en donde destacó por su talento actoral. Sin embargo, decidió dejar de lado esta faceta y se dedicó al 100% a la conducción de televisión.

"Yo nunca pensé en hacer una carrera en la televisión, jamás. Pensaba dedicarme al cine, y al teatro también", empezó por contar Legrand en El Trece. En este marco, sumó que extraña el cine pero que hay un gran limitante: "Me gustaría ser más joven para filmar".

Así las cosas, explicó: "El cine es para gente más joven. Sino, hacés las características que son horribles, como una viejecita. No, ¡andá a la mierda!". Por último, explicó por qué tampoco sigue su carrera actoral en el teatro: "No me gusta mucho el teatro. Me mucho cansa el escenario. El piso está inclinado y siempre tengo miedo de caerme, o de olvidarme la letra. No soy teatral. Soy espectadora de teatro, me gusta muchísimo. Iría todas las noches de lo mucho que me gusta, pero no me gusta hacerlo".