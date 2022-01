Conmovedor posteo de Benjamín Vicuña en recuerdo de su hija fallecida

El actor compartió un registro fotográfico de la niña e insertó un símbolo que sensibilizó a todos sus seguidores de Instagram.

Benjamín Vicuña acudió a sus redes sociales para recordar a su hija Blanca, fallecida a sus seis años. En su publicación, el actor chileno compartió con sus seguidores una imagen de la niña, también hija de la modelo y conductora Pampita, y le dedicó un profundo mensaje a través de un símbolo escrito.

El protagonista de El Hilo Rojo colocó, debajo de la foto de Blanca, el signo que simboliza lo infinito, en alusión a que su hija siempre estará presente en su vida, como lo remarca en casa posteo que le dedica a la pequeña, que hoy tendría 15 años. La publicación de esa foto no es casual: hoy es 8, número en que su hija perdió la vida, el 8 de septiembre del 2012.

El actor se expresa en su cuenta de Instagram en cada fecha importante en relación a su primogénita. Hace algunos meses, cuando se cumplieron nueve años de la desaparición física de Blanca, Vicuña escribió: “Hace nueve años, se detuvo el tiempo en tu mirada. Una mariposa longeva desplegó sus alas y yo intenté leerla como un papiro, sin entender la letra”.

“Nueve años que te disfrazaste de estrella, la más linda de todas. Nueve años que brillas en nuestras miradas. Blanca mi niña libre, Blanca que habitas el silencio y bailas en medio de la risa de tus hermanos”, continuó el actor, con una carga poética y emotiva que hizo emocionar a todos los usuarios de internet que lo leyeron. “Sigue brillando, mi niña, que la noche asoma nuestras almas a las ventanas y podemos rozar tu pelo como una caricia, como una bicicleta estelar con rueditas que viaja, como mariposas que confunden a los amantes, como señales que caen en forma de gotas sobre mi cara, lágrimas dulces, mi amor”.

Historia de Benjamín Vicuña

Las palabras de Pampita sobre la pérdida de su primera hija

En una entrevista íntima que le hizo Ángel de Brito hace algunos meses, Pampita se expresó sobre cuán duro es para ella y su familia convivir con la ausencia física de Blanca. “Es algo de siempre y no hay fórmula, es algo tan privado y doloroso que sí lo puedo hablar con alguien que transitó lo mismo”, expresó, en referencia a cuánto le cuesta hacer públicos sus sentimientos al respecto.

“Se usa mucho para titular y no me gusta, trato de no tirar mucho, con el tiempo pude animarme a subir una foto o un video”, cerró la celebridad.