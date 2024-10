Conmoción por el video de Darío Barassi "liberando la pelada": "Chanchito colorado"

Conmoción por el video de Darío Barassi mostrando "la pelada".

Darío Barassi se animó a mostrar una faceta nueva y sorprendió a sus seguidores de redes sociales con un video en el que "liberó la pelada" y anunció su nuevo proyecto lejos de El Trece, donde condujo el programa de juegos 100 argentinos dicen. "No apto para sensibles", remarcó el actor.

A través de un video en su cuenta de Instagram, Darío Barassi mostró el rotundo cambio de look al que se animó para protagonizar una serie. Pelado, el actor y comediante anunció Gutiérrez is mai neim, la nueva comedia policial de Disney+ que protagoniza junto a Yayo Guridi. "Liberada la pelada socialmente empieza el contenido familiar pero no apto para sensibles capilares. #Este video se llama chanchito colorado", escribió Barassi en el video que subió a sus redes sociales.

La serie dirigida por Jesús Braceras busca romper con los esquemas tradicionales de los policiales y llevar al género al humor absurdo y la comedia negra. La trama gira en torno a la investigación del asesinato del embajador ruso en Argentina, quien fue hallado con un disparo en la frente en las inmediaciones del conurbano bonaerense.

"Este informativo pudo conocer nuevos detalles del caso, a pesar del estricto secreto de sumario que rige sobre el mismo. Trascendió en la madrugada que el delicado caso, considerando las implicancias de la relación binacional, fue asignado a la jurisdicción del muy cuestionado subcomisario Roberto Gutiérrez, quien deberá trabajar con la Agencia Central de Inteligencia (C.I.A por sus siglas en inglés) y con su compañero el teniente Rubén Torcoletti en la investigación del homicidio para esclarecer este terrible siniestro. Según se supo, es la primera investigación en la que Gutiérrez trabajará codo a codo con la C.I.A una de las agencias más grandes y prestigiosas a nivel mundial. Completan la brigada: el comisario Capote, la sargento Ventura, los Chakales y además se habría sumado alias 'El Pibito' como parte del cuerpo de la investigación", indica la sinopsis oficial de la serie.

Completan el elenco: Juli Savioli (Ventura), Abián Vainstein (Capote), Alfredo Castellani (Lewandoski) y Mario Alarcón (Ernesto). Por el momento, Gutiérrez is mai neim no tiene fecha de estreno pero la plataforma Disney+ liberó las primeras imágenes de la serie.

En una entrevista reciente, Barassi contó que además del cambio en su pelo deberá someterse a un entrenamiento riguroso para encarnar su personaje para la serie de Disney+ y entre lo que debe aprender se encuentra saber usar armas de fuego. "Desde el día uno en que firmé contrato sabía que el 14 de septiembre empezaba a filmar una serie que me iba a requerir mucho tiempo y no me iba a permitir seguir conduciendo el programa", sostuvo el conductor sobre el futuro de su programa que quedó en manos de "El Chino" Leunis.

Cuándo se estrena Love is Blind Argentina, el reality de Darío Barassi y Wanda Nara en Netflix

Por otro lado, en los próximos meses Darío Barassi será el host de Love is Blind: Argentina junto a Wanda Nara. Se trata de un popular reality show de parejas de Netflix que tiene reconocimiento mundial y que llegará este año a Argentina para probar suerte con un nuevo tipo de contenidos en la plataforma de streaming.