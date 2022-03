Cómo sigue la salud de Enrique Pinti tras la internación de urgencia

Durante el fin de semana, el legendario actor y comediante Enrique Pinti tuvo que ser internado de urgencia por presentar un cuadro "preocupante".

El actor y humorista Enrique Pinti, que en el inicio del fin de semana debió ser internado de urgencia en el porteño Sanatorio Otamendi y presentaba un cuadro "preocupante", mostró "grandes avances" en su estado de salud en las últimas horas, aunque permanecerá en observación.

La información fue proporcionada por el empresario teatral Carlos Rottemberg en declaraciones a la agencia Télam. "La situación no guarda relación con la preocupación del sábado", puntualizó quien produjo varios de los éxitos de Pinti en el teatro de la Avenida Corrientes.

Cabe señalar que el actor había sido ingresado con un cuadro de descompensación, a raíz de la diabetes severa y los problemas circulatorios en las piernas que padece. En esa oportunidad, se habían encendido las alarmas en torno a la salud del creador de Salsa Criolla, entre otros hitos teatrales, quien presentaba complicaciones por un cuadro crónico que en 2019 ya lo había forzado a suspender funciones de su espectáculo Al fondo a la derecha.

PInti, de 82 años, continuará internado por distintos estudios que se le realizarán a fines de evaluar su evolución. Por otro lado, su cuadro y su estado se agravó paulatinamente con la llegada de la pandemia, el confinamiento y la primeriza suspensión de los espectáculos teatrales. Con un público que no respondía de la misma forma a su humor y deprimido por la situación social, Pinti fue foco de preocupación por parte de sus colegas en el medio.

L-Gante fue destrozado por Enrique Pinti: "Grasa, no tiene talento"

En el diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live, Pinti opinó sobre una de las estrellas del momento, L-Gante: "La verdad que yo no le veo mucho talento. Cuando yo era chico, les veía talento a Antonio Tormo o a Ramona Galarza o a Alberto Castillo. Talento para meterse en el ambiente. Yo decía que no cantaban tan mal y que no desafinaban, a mis diez años. En cambio, a L-Gante no. Pero uno ya está grande y tiene otra sensibilidad”.

Además, recordó que “siempre hubo estrellas repentinas, antes de la bailanta..." y añadió de manera fulminante que "había artistas que se hacían famosos por la radio que eran mersas o grasas, como puede ser hoy L-Gante”. Igualmente, aclaró que "hay que tener respeto por esa gente, porque de alguna manera está haciendo fama". Y sentenció: "A mí no me llega, pero de todas maneras yo tengo respeto por lo popular y no lo pongo en una carpeta negra”.