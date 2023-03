Cómo hizo Flavio Mendoza para tener un hijo y cómo se llama

Flavio Mendoza se muestra feliz con su hijo en sus distintas redes sociales. Te contamos mas detalles sobre ellos.

Flavio Mendoza es uno de los grandes artistas en la escena cultural argentina. Su show, Stravaganza, sigue siendo rompiendo records y llenando los teatros de todas las ciudades. En su vida privada, está en pareja con Waldo Gómez y tiene un hijo. En esta nota, te contamos quién es y con qué procedimiento médico lo tuvo, y algunos detalles que el mismo Flavio relató sobre este tema.

¿Cómo se llama el hijo de Flavio Mendoza y cómo lo tuvo?

Flavio Mendoza tiene un hijo llamado Dionisio, quién nació en 2018 y a día de hoy tiene cuatro años. Dionisio nació mediante la subrogación de vientre, práctica realizada en Orlando, Florida. "A la mamá no la conocí, Giselle la que lo tuvo no es la mamá, es el vientre subrogado, el óvulo es de otra mujer", contó en un clásico almuerzo con Mirtha Legrand.

En una entrevista con Intrusos, Flavio contó cuál había sido su respuesta cuando su hijo le preguntó sobre su origen. “Yo le expliqué, pero no le expliqué todavía cómo llegó al mundo porque no lo entiende. Él antes decía: ‘Yo tengo papá’. Y un día él me preguntó: ‘Papá, ¿yo tengo mamá?’. Estaba muy enfocado en saber. Y yo le dije que no tenía mamá. Entonces, me dijo: ‘Ah’. Y quedó ahí”. Y luego reflexionó: "Hay que contarles y explicarles todo de una forma súper natural, porque los chicos absorben todo. Hay gente que solo le dice que no tiene mamá, pero no le explica nada. Antes te decían: ‘Naciste de un repollo’ o ‘Te trajo la cigüeña’. Era todo muy raro."

En varias entrevistas Flavio dio varios detalles mas sobre este polémico procedimiento, legalizado en ciertos lugares de Estados Unidos. "Ella nunca lo tocó. Es re loco. Las preparan para que no se encariñen. El bebé nació por parto natural, yo fui, la abracé y le di un beso mientras a él lo estaban limpiando. Me lo dieron a mí, ella vio todo", empezó contando en otra entrevista. Y continuó relatando como la madre se prepara y prepara a su familia para que entiendan que está embarazada pero no será un hijo de ellos, para evitar crear cualquier tipo de vínculo afectivo. También comentó que su idea es que cuando sea mas grande, Dionisio pueda viajar y conocer a su madre gestante.

Flavio y Dionisio en la actualidad

En la actualidad, se puede ver a Flavio y Dionisio en sus redes sociales realizando prácticas de circo o bailes donde se nota el talento natural de su hijo para esto. El pequeño creció viendo a su padre haciendo acrobacia, practicando danza acuática y bailando y ya desde chico intenta imitarlo. ¡Está en los genes!

También relató en otro momento las dificultades que lleva criar a un hijo en estos tiempos. "La tele y los dibujitos confunden mucho a los nenes. El otro día a Dionisio le hice trencitas y me decía: ‘Papá me hacés un peinado de nena’. Le expliqué que las trencitas son para los que se lo quieren hacer. Pero eso sale de la tele”, señaló.