Cómo es la nueva vida de Roberto García Moritán separado de Pampita y fuera de Buenos Aires

Cómo es la nueva vida de Roberto García Moritán separado de Pampita.

Este 2024 fue un año difícil para Roberto García Moritán. Luego de su abrupta y sorpresiva separación de Pampita, el funcionario renunció a su rol como Ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires por sospechas de corrupción donde se vio involucrado.

Además, hace algunos días, protagonizó un choque de autos en Recoleta, que lo dejó muy movilizado, pese a que no hubo heridos. Según testigos que estuvieron presentes en la escena, el empresario se habría bajado del auto pidiendo disculpas y habría dicho: ‘Perdónenme, no estoy bien’”.

Ahora, ante este panorama complejo, el político habría viajado a la provincia de Entre Ríos para internarse en un centro adventista que se enfonca en preservar "la vida sana". "Me cuentan que Roberto García Moritán está en el Centro Adventista Piuggari en Entre Ríos. Las razones no las sé, pueden ser varias: estrés, bajar de peso, dejar el cigarrillo pero confirmadísimo que está ahí", contó Pochi de Gossipeame en sus historias.

Roberto García Moritán se habría instalado en una clínica de la provincia de Entre Ríos.

Mercedes Ninci se hartó y contó todo de la causa de Roberto García Moritán: "Truchada"

Roberto García Moritán está en el foco de la prensa tras su separación de Pampita y también por las acusaciones de corrupción que recibió. En un reciente descargo al respecto, Mercedes Ninci habló de los rumores de allanamiento a la casa donde el político vivía con la modelo.

La periodista Laura Ubfal fue quien dio la supuesta primicia de que la Justicia habría mandado a allanar la casa de García Moritán: "Hay rumores de allanamientos en la casa de Carolina porque hay una denuncia que tiene que ver con una investigación por los bienes de García Moritán", soltó la comunicadora. En ese contexto, Ninci sumó su versión al respecto y discrepó con su colega.

"No hay allanamiento, es una truchada esa información, porque ni siquiera hay jueces en la causa. El viernes hubo una denuncia de Fernando Míguez por los supuestos ñoquis que habría nombrado García Moritán en el Ministerio de la Producción en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ocurre? Esa denuncia en el sorteo recae sobre la jueza Servini y el fiscal Stornelli", sostuvo la periodista de El Trece. Y sumó: "La jueza Servini, hablé yo con ella, está de vacaciones en Italia. O sea, lejos puede ordenar un allanamiento si está de vacaciones. El fiscal Stornelli también está de vacaciones. Al fiscal Stornelli, tomen nota los portales, lo está subrogando el fiscal Eduardo Taiano. A la jueza Servini la está subrogando el juez Sebastián Ramos".

La revelación de Yanina Latorre sobre Roberto García Moritán

"Una persona cercana del entorno de Pampita me confirma que está separada. Ella se está por ir de viaje en octubre, se va a Tailandia y México. Ella se cansó, se hartó. No hay una tercera persona. Ella dice que él (García Moritán) está en su rol político y que no genera un peso, que la familia tiene que mantenerse y vivir de algo", comentó Latorre, dando a entender que Morirán no aportaba nada a la economía familiar. Y remató con una tajante descripción del Ministro: "Ella le reconoce a sus íntimos que se casó muy rápido, que se enamoró y que él le pareció un dulce, pero que después se dio cuenta de que él es un nabo".

Yanina también dio a entender que hubo infidelidades por parte del político, al decir: "Esto viene de hace más de un año. No te hagas el boludo (Mirándolo a Ángel, dando a entender que él también sabía). Pasaron cosas el año pasado y ella le habría puesto un ultimátum. Le encontró mensajes el año pasado en pleno Bailando, con una periodista. No sé si consumaron. Fue con una periodista política".