Christian Martin contó si tomaría drogas psicodélicas "como Fantino"

Christian Martin se convirtió en tendencia en redes sociales por responder una insólita pregunta de un seguidor.

Christian Martin volvió a convertirse en tendencia en las redes sociales tras viralizarse un video suyo respondiéndole a un seguidor que quiso saber si tomaría drogas psicodélicas "como Fantino". Cabe recordar que en el último tiempo, el periodista que trabaja como corresponsal en Europa de canales como LN+ encontró un nuevo espacio en el streaming, en donde se hizo bastante cercano a Gerónimo "Momo" Benavídes.

Radicado en Europa desde hace casi 30 años, Christian Martin lleva un buen tiempo como corresponsal deportivo en el Viejo Continente, siendo parte de la señal ESPN, además de sus intervenciones diarias y semanales en LN+. En el último año, su fama creció cuando fue uno de los periodistas argentinos que confirmó la creación de la vacuna contra el coronavirus desde Inglaterra. Este incremento en su popularidad en redes sociales hizo que Martin comenzara a probarse como streamer en Twitch, donde conoció y se hizo amigo de Momo y Coscu, dos de los creadores de contenido argentinos más reconocidos.

Una práctica cada vez más usual entre los influencers es responder las preguntas más variadas e insólitas de sus seguidores, algo que convirtió en tendencia a Christian Martin de nuevo recientemente. "Tomarías drogas psicodélicas como Alejandro Fantino... me pregunta uno", leyó el periodista que un follower le envió y no dudó en responder. La respuesta de Christian Martin no solo fue tajante sino también muy sincera: "No, no tomo nada. No puedo ni fumar un cigarrillo". Vale recordar que el cronista en más de una oportunidad se despachó en contra del consumo de drogas.

Planeta Gol volverá en Twitch con la ayuda de Coscu

En diciembre pasado se anunció que Planeta Gol dejaría de ser parte de la programación de TyC Sports, provocando bronca y desazón en miles de espectadores que desde hace años seguían al ciclo. Pero quien tomó rápidamente el guante fue Coscu, que propuso que el querido programa siguiera por streaming con la conducción de Pablo González y Fernando Lavecchia, presentadores históricos del ciclo.

"¿Los extrañaban? Yo los voy a volver a juntar. Prepárense, no decimos más nada porque se complica, pero prepárense porque se va a picar", adelantó el creador de contenido en un video que publicó en redes sociales hace solo unos días. En el mismo, el streamer estuvo acompañado por Lavecchia y González, quienes desde un comienzo se mostraron muy felices y entusiasmados con la propuesta de Coscu, que ya estuvo trabajando en conseguir algunos panelistas para el ciclo entre los streamers deportivos más conocidos.