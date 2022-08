Chau Tini: De Paul podría dejar a la cantante por otra famosa

Aseguran que De Paul podría ponerse en pareja con otra famosa. La información fue brindada por Estefi Berardi en Mañanísima.

Rodrigo De Paul está siendo protagonista de diferentes noticias que surgen día a día, y no precisamente por la llegada del Mundial de Qatar 2022: en las últimas horas, su novia Tini Stoessel no supo contestar si está "enamorada" de él y el jugador de Atlético de Madrid estaría atravesando una crisis interna que podría terminar en la ruptura repentina de la pareja. En el medio, una famosa está dando vueltas y aseguran que podría ser la próxima pareja del mediocampista.

De acuerdo a lo expresado por la periodista Estefi Berardi, las relación entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul no atraviesa su mejor momento. "Me dicen ‘no te creas que está todo tan bien entre Tini y Rodri, Parece que no está todo súper bien como creemos de afuera. Son mundos muy distintos porque Tini es más chica, no está pensando formar una familia ahora sino que está enfocada en su carrera, en seguir creciendo”, expresó la panelista de Mañanísima.

Acto seguido, Berardi dio a entender que en el futuro ve a Rodrigo De Paul con otra famosa que conoce bien: Camila Homs. Con la mediatización de su separación, la (por ahora) expareja del jugador es la mujer con la que se cree que habrá una segunda oportinidad: "La distancia es complicada pero aparte lo que le pasa a Tini es que no está acostumbrada a convivir con niñitos, ese rol le cuesta un poco”.

Rodrigo De Paul y Camila Homs, ¿una segunda oportunidad?

“Lo voy a decir suavemente… cuesta un poco congeniar esos dos mundos. Porque el viene con niños, con una familia… yo creo, es mi opinión, que Camila y Rodrigo van a terminar volviendo”, remató Estefi Berardi. Justamente, hace pocos días De Paul y Camila Homs fueron vistos juntos en Europa, junto a sus hijos. Las imágenes se viralizaron en redes sociales y causaron impacto instantáneamente.

De Paul se reencontró con Camila Homs tras los dichos de Tini Stoessel

Rodrigo de Paul tuvo un reencuentro con su exesposa Camila Homs, con quien comparte dos hijos, justo unos días después de las declaraciones de Tini Stoessel que levantaron sospechas de una posible ruptura con el futbolista de la Selección Argentina.

Rodrigo de Paul tuvo un reencuentro con su exesposa Camila Homs.

A pesar de que la relación de Tini y De Paul parecía en su pico máximo por los posteos románticos que se dedican en las redes sociales y las cientos de fotos que publican juntos, una reciente declaración de la cantante encendió todas las alarmas de separación. En este contexto, el futbolista se reencontró con la modelo.