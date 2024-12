Chau Longobardi: los fuertes motivos por los que lo echaron de Radio Rivadavia.

El periodista Marcelo Longobardi anunció que Radio Rivadavia lo echó por "presiones externas" y reveló los detalles detrás de su desvinculación. "Milei tiene conmigo una especie de obsesión psicótica", sentenció el conductor de Esta Mañana.

Luego de haber denunciado "presiones" al aire en Rivadavia, el periodista confirmó en declaraciones a La Nación que la emisora lo echó por polémicas razones: "Me mandaron una carta documento y me echaron. El motivo formal fue la falta de presencialidad. Dijeron que no estaba cumpliendo con esa condición, pero eso no tiene ningún sustento: desde el momento en que me contrataron, sabían que yo vivía en Estados Unidos la mitad del año. Después de mi paso por CNN, mi familia se quedó viviendo acá. Mis hijas van a la universidad en Estados Unidos y por eso voy y vengo. Desde octubre pasado estoy acá. Y ni bien llegué, empezó la presión con ese tema".

Además, Longobardi remarcó que su despido no fue arbitrario y que se trató de una decisión de bajada política desde el Gobierno de Javier Milei: "Estoy convencido de que esto tiene que ver con una negociación entre la radio y el gobierno. Es evidente que mi postura crítica hacia Milei ha sido un problema. Al parecer, según me dicen ahora, algunos colegas sabían que la radio estaba ofreciendo mi espacio a otros periodistas. Esto no pasó de un día para otro, creo que todo estaba resuelto desde hace meses. Milei tiene conmigo una especie de obsesión psicótica: me ha llamado, en un tuit, ‘hijo de p...’. Los niveles de ataque que recibo son brutales, debo ser el tipo más atacado por el gobierno".

"Carlos (Pagni) escribió que Milei tenía una obsesión conmigo. Entiendo que mi cabeza fue negociada, aunque no sé si el gobierno lo pidió o la radio lo ofreció. Es una de las dos cosas... Lo que le debe molestar a Milei es que comparto su punto de vista económico, pero no sus rasgos autoritarios. Lo que cuestiono es su rasgo autocrático", cerró el periodista,

Qué dijo Radio Rivadavia sobre el despido de Marcelo Longobardi

En declaraciones a La Nación, Jonathan Andreani, gerente de programación de Radio Rivadavia, propiedad de la empresa Alpha Media, aseguró que el despido de Marcelo Longobardi se debió a “su falta de presencialidad en los estudios de Rivadavia” y la baja audiencia. “Se dio por finalizado el vínculo con Marcelo Longobardi por decisiones contractuales”, indicó.

Horas más tarde Jorge Rial compartió en su cuenta de Twitter la contestación de Marcelo Longobardi a las autoridades de Radio Rivadavia tras su despido: "Sres. RADIO EMISORA CULTURAL S. A. Rechazo por improcedentes e intempestivos todos y cada uno de los términos de su Carta Documento 47542640 sellada el 17 de diciembre de 2024, por la cual se pretende infundadamente dar por terminada nuestra relación contractual. Como todos los días, mañana me conectaré para conducir mi programa de la misma manera en que lo he venido haciendo hasta ahora, en forma habitual. En caso de que Uds. me lo imposibiliten hago reserva de iniciar las acciones legales que correspondan. Ratificaré el contenido de este mensaje mediante formal carta documento. Marcelo Longobardi"