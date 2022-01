Celeste Cid y Marcela Kloosterboer se tiraron las cartas: qué les salió

Las actrices compartieron una tarde de verano y acudieron a los astros para conocer los caminos que tomarán sus vidas.

Celeste Cid y Marcela Kloosterboer disfrutaron de una tarde de relax en una pileta y aprovecharon para acudir a los saberes astrológicos y ver qué les depara su futuro cercano. Según los posteos que hicieron en sus redes sociales, las actrices son fanáticas de pasar jornadas enteras con amigas y compartir momentos juntas.

Según las imágenes que publicaron, se pudo ver que a Kloosterboer le tocó la carta "Kali: La madre del universo", ya que en una de las fotos se la ve mientras sostiene el papel con esa inscripción. "Me desprendo de todo lo que no me sirve", reza la carta que le tocó a la actriz y luego hace referencia a enfocarse en lo que ella misma es.

Por otro lado, Cid compartió una foto donde se puede ver la carta "Diana: Reina de la naturaleza". De esa manera, los planetas predijeron que la actriz está muy conectada con el orden natural de las cosas: "El lenguaje del mundo natural es una frecuencia del amor. Esa es mi lengua materna".

Tanto Celeste como Marcela dejaron en claro en los epígrafes de sus publicaciones cuánto les gustó haber pasado la tarde juntas. "Soy muy fan de los grupos de mujeres. Y de los rituales", comienza el descargo de Cid y sigue: "Y de leernos cosas entre nosotras y lo que te dice una carta a vos también me lo dice un poco a mí, y viceversa, porque si no es compartido el viaje se pierde".

"Qué lindo el sol en la cara, el chapuzón y los hijos alborotando todo. La última foto más nosotras no viene, canceriana complemento (Kloosterboer), te amo. y Juli embelleciendo con su magia Pisciana", cerró la ex pareja de Chano Carpentier.

Marcela también dedicó palabras de amor a su amiga en su posteo y enunció: "Crónicas de un día muy feliz con estas dos mujeres que admiro mucho mucho. La última foto es la que más nos representa. Te amo Celestia".

Marcela Kloosterboer sobre una infidelidad de un exnovio

La actriz se sinceró sobre un problema de pareja que tuvo con uno de sus ex, en diálogo con Andy Kusnetzoff. "Cuando vi algo medio extraño me pasó de ir, revisar y confirmarlo. Y bueno, quilombo a las dos de la mañana. Me pasó de revisar y encontrar", reveló Kloosterboer y cerró: "Así que agarré mis cosas y me fui".