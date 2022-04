Carlos Nair Menem denunció penalmente a su hermana Zulemita: "Hasta acá llegó"

El hijo del ex mandatario no se quedará de brazos cruzados mientras lo dejan afuera de la suceción de su padre.

Carlos Nair Menem denunció penalmente a Zulemita Menem por irregularidades en la sueseción de su padre. "Circunvención de Incapaces y Administración Fraudulenta”, son los delitos que se le adjudican a la hija del ex mandatario. "Las últimas consecuencias no sé cuáles serán, pero tengo que hacerlas. Hasta acá llegó. Sólo estoy pidiendo que las cosas sean justas", expresó el denunciante en A la Tarde.

En este último tiempo, Carlos Nair reveló que se distanció de Zulemita Menem ya que no le gustaron las actitudes que tuvo luego del deceso de su padre. "Estoy dolido, lo único que rescato es que viví con mi viejo los últimos momentos", aseguró el hijo de Carlos Saúl Menem, que agregó: "Ahora que no está mi papá, se cayeron las caretas".

Actualmente, Carlos Nair no quiere tener relación con Zulemita. Ya hace un mes que no tienen ningún tipo de contacto, aunque reveló que desde que falleció su padre jamás lo participaron de los trámites de la sucesión, por lo que decidió tomar cartas en el asunto para que no lo dejen afuera.

Con respecto a la cifra del patrimonio que se declaró en el proceso de la sucesión, Carlos Nair expresó: "Me parece un poco loco el monto de los bienes", sin embargo dejó en claro que descansa en que de los temas legales se ocupa su abogado, en quien confía para que maneje esta situación de la mejor manera.

Como si eso fuera poco, Carlos Nair sentenció que Zulemita Menem se aprovechó de la situación. Al ver que él no estaba interesado en la plata de su padre, lo fue dejando afuera de los trámites de la sucesión. El hijo del ex mandatario confirmó que siempre trabajó para mantenerse y que nunca tuvo ni siquiera una trajeta de crédito que viniera de su padre.

Carlos Nair no quiere tener relación con Zulemita

Si bien, durante muchos años, Carlos Nair intentó remendar la relación con Zulemita, actualmente sólo le interesa que la división de bienes sea justa para todos y que nadie se quede con más, ni menos de lo que le corresponde. El hermano de Zulemita dejó en claro que irá hasta las últimas consecuencias porque se cansó de quedarse callado ante las injusticias que le tocaba vivenciar.

Por lo pronto, solo resta esperar el fallo de la justicia ante la denuncia que realizó Carlos Nair. Hasta el momento todo sigue su curso legal como corresponde. Zulemita no se expresó públicamente sobre esta situación, ya que se encuentra al cuidado de su madre que debió ser operada del corazón para mejorar el torrente sanguíneo, según informó Luis Ventura.