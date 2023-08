Carla Peterson rompió el silencio y habló del peor momento de Lousteau: "Me llena de angustia"

La actriz abrió su corazón y le dedicó un extenso mensaje a su esposo, quien perdió la interna de JxC por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Jorge Macri.

Carla Peterson rompió el silencio y habló del peor momento de Lousteau: "Me llena de angustia"

Carla Peterson rompió el silencio y habló por primera vez del difícil momento que atraviesa su esposo, Martín Lousteau, tras perder la interna de JxC por la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra Jorge Macri. "Me llena de angustia", remarcó la actriz, profundizando en el dolor del político ante la derrota.

En su cuenta de Instagram, la reconocida actriz de cine, teatro y televisión Carla Peterson escribió un largo texto de descargo y reflexión dedicado a Lousteau, quien no logró imponerse en la interna de las PASO y consiguió el 27,21% de los votos contra el 28,72% de su rival, Jorge Macri: "Gracias a todos los que en los días de frío repartieron las propuestas: hicieron un trabajo enorme poniendo el corazón. Gracias a todos los equipos que desde hace años vienen trabajando con tanta dedicación. Dicen q esto se construye, no es el momento de aflojar. Yo te voy a acompañar siempre xq tu sabiduría me entusiasma".

"Demostraste ser sensible y defendiste tus banderas sin caer en falsas promesas. Sos mi orgullo , mi amor y todo. Te voy a acompañar siempre. Porque creo en tu fuerza y en tu manera de ver las cosas. Poniéndote en el lugar del otro siempre. Pero como una vez nos preguntó nuestro hijo: 'por que el sol de nuestra bandera tiene cara de Preocupado?' La respuesta me llena de angustia. Sé que de verdad queres dejar algo mejor, que no es personal y q es colectivo tu propósito. Armaste un gran equipo. Enorme. Son tantos que jamás podría agradecer en este mensaje. Gracias a nuestras familias y amigos. Y a los q desde el cielo nos acompañan en el corazón", agregó, sin poder ocultar su dolor ante el resultado.

Por último, la actriz escribió: "Perdimos una gran oportunidad. Pero nos abrió una puerta para que pasen los que quieran entrar y trabajar por el bien común. Porque hay muchas personas que no pueden esperar. Su mirada es sincera y su voz es tranquila. Necesitamos gente como él para salir adelante". La publicación terminó con una cita del autor del El Libro de la Selva Rudyard Kipling.

La respuesta de Martín Lousteau

Luego del extenso mensaje de amor de su esposa, el político Martín Lousteau le respondió: "Gracias". El mensaje estuvo acompañado de un emoji de corazón.