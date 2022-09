Camilo Etcheverry sufrió un accidente: "Esto es sospechoso"

El artista colombiano se expresó mediante sus redes sociales para detallar lo sucedido.

Camilo Etcheverry sufrió un accidente antes de dar su show en Orlando que lo descolocó por completo. El artista tuvo que solicitar ayuda y utilizó su cuenta de TikTok para contar qué le pasó, cómo sucedió y qué hizo para llevar adelante el recital con normalidad.

En medio de sus seis nominaciones a los Latin Grammy 2022 y su gira por Estados Unidos llamada "De adentro pa afuera", Camilo reveló el inesperado problema que tuvo y se trató de un fuerte golpe en su dedo. "Casi me arranco un dedo. Arranca el concierto, cuando le pego al tambor le pego no con la baqueta sino con el dedo", explicó.

"Cuando voy sintiendo como unas gotitas rodando por la mano... dije 'esto es sospechoso'", dijo, y agregó: "Cuando miré la mano vi que tenía sangre como un berraco". Frente a esta situación, el artista describió cómo lo asistieron y una técnica casera que implementó para frenar el sangrado.

"Me lo amarraron con unas curitas y el concierto fue perfecto. Salí de Orlando, voy para mi casa en Miami, llego a las 2 de la mañana y siento que esa curita está como gordita", indicó. Allí se sacó la curita y la herida todavía seguía delicada "como una boca abierta", precisó.

Por tal motivo, decidió usar "pega loca", más comúnmente conocido en Argentina como La Gotita. "Yo no sé si es sano lo que hice, no lo intenten. Pero me funcionó", expresó al respecto de su técnica, y concluyó: "Esta mañana me desperté y miren el producto final: se cayó la 'crazy glue' pero estoy bien".

Evaluna sorprendió a Camilo con un particular tatuaje en su honor

A meses de haberse convertido en padres de Índigo, Camilo y Evaluna Montaner protagonizaron un romántico momento. Pese a que la pareja decidió alejarse un poco de las redes desde el nacimiento de su hija, poco a poco vuelven a interactuar con sus seguidores y a hacerlos parte de su día a día. Por este motivo, el cantante colombiano compartió un video muy especial con sus fanáticos.

Hace algunos años atrás, Camilo decidió homenajear a su esposa con un detalle muy especial: se tatuó Evaluna en las costillas y, posteriormente, lanzó una canción en colaboración a Rauw Alejandro en donde hacía referencia a este detalle. "Pa' mostrarte que yo soy tuyo, en las costillas me tatúo tu nombre", dice la frase específica de la canción Tattoo. Pero ahora, la hija de Ricardo Montaner decidió devolverle el gesto y le regaló a su pareja una muy emotiva sorpresa.

"Hace unas semanas la pulga me sorprendió con un tattoo con mi nombre", escribió Camilo como descripción del video en donde mostró su reacción al ver el tatuaje de su esposa. El intérprete de La Mitad y Vida de Rico compartió en su Instagram un clip del día en que Evaluna le mostró su tatuaje: la artista videollamó a su esposo y rápidamente le mostró la inscripción que se hizo en su clavícula con el nombre de Camilo.

Al ver el tatuaje que Evaluna se había hecho en su honor, Camilo no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto. Emocionada, la cantante y actriz se sumó a la alegría del cantante y también se largó a llorar, pero por el momento ella no mostró el dibujo que lleva en su piel, ya que se mantiene bastante alejada de sus redes sociales.