Camila Perissé y un dramático audio sobre su salud: "No puedo más"

La actriz de cine y televisión sigue internada y asistida por su marido, quien está sobrepasado por el dolor de verla sufrir.

La actriz de cine y televisión Camila Perissé sigue internada tras cuatro años y su estado de salud es muy delicado, motivo que llevó a que Julio Chino Fernández, su marido, se cargue al hombro su cuidado y asistencia. Pero la angustia y las deudas hicieron estragos en la situación económica de la pareja al punto tal que Fernández debió emitir un pedido de ayuda desesperado: "Está sufriendo, se quiere ir y está triste".

"Está agotado de todo el tema económico. Desde el primer momento se puso al hombro todo el tema de Camila, cubrió todos los gastos, se quejó y se sigue quejando de PAMI. Por un lado lo ayudaron pero también le hacen la vida imposible", anunció el periodista Juan Etchegoyen (Mitre Live) sobre la situación de la actriz, antes de reproducir el desgarrador audio.

Acto seguido, Etchegoyen reprodujo el audio del esposo de Perissé: "Soy Julio, el compañero de Camila, sé que estuviste desde la primera hora con todo esto pero te quiero hacer un pedido porque no puedo más. No puedo con los gastos, todo sale el doble de lo que salía y yo esto no lo digo para dar lástima pero tengo un problema cardíaco y estoy trabajando, hago changas con lo que puedo, hace un mes que me atrasé con los gastos y todo se fue al doble, estoy debiendo 50 mil pesos y no sé como hacer para pagar".

El peor final para Camila Perissé: "Está sufriendo, se quiere ir y está triste"

"Camila ha mejorado su parte cognitiva, sigue en silla de ruedas pero está sufriendo, se quiere ir y está triste porque no puede estar conmigo, me dice que la saque pero no entiende, no puedo más, estoy angustiado y agotado, me acuesto destruido y como puedo salgo a la calle como puedo, no sé de donde sacar dinero. Sé que no es mucho el dinero que debo pero para mí es muchísimo, le pido a la gente a ver si me puede ayudar, por lo menos en esta etapa para poder salir adelante. Es una deuda que me están exigiendo los terapeutas, es normal lo que me están pidiendo, te hago este pedido Juan, por favor, espero que nos puedan ayudar y un abrazo a todos"

Meses atrás, Etchegoyen informó que Perissé había expresado su deseo de morir por el complejo deterioro cognitivo que la viene afectado desde hace años. “Camila muchas veces no recuerda su propio nombre", había indicado, en su momento, el abogado de la actriz.