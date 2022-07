Calamaro salió al cruce tras las acusaciones de plagio hacia la China Suárez: "Caretaje"

El músico se expresó mediante su cuenta de Twitter luego de que la nueva canción de La China Suarez sea fuertemente acusada de plagio.

"La China" Suárez se vio envuelta en una polémica en redes sociales tras el lanzamiento de su nuevo tema Lo que dicen de mí. A raíz de las acusaciones por plagio en referencia a Flaca, Andrés Calamaro rompió el silencio y soltó una catarata de comentarios a través de su cuenta de Twitter.

Las repercusiones de la canción de "La China" Suárez son varias, teniendo en cuenta que en las últimas horas hubo fuertes acusaciones y críticas contra el tema musical, que ya está disponible en YouTube (hasta el momento, lleva más de 300 mil visualizaciones) y en otras plataformas digitales.

Sin embargo, y tras el revuelo que se generó, el propio Calamaro salió al cruce: "¡Ni se parecen! Flaca tiene otro groove en la batería, el bajo y la guitarra rítmica. Y varias melodías distintas; muy poca letra, estribillos instrumentales, una coda con un instrumental distinto, empieza la letra con un coro y tiene las estrofas en el medio", indicó en defensa de la actriz y cantante. El descargo no terminó ahí, dado que siguió manifestándose en varias oportunidades por la misma red social.

"La primera melodía de bronces marca un poco la secuencia de acordes, pero al final se mueve por las novenas y las cuartas; tiene otra complejidad siendo funk", explicó a través de un lenguaje musical para diferenciar las dos canciones. Pese a esto, algunas personas volvieron a insistir con la existencia de una similitud.

"Son más las diferencia que las coincidencias", sostuvo de manera contundente frente al tuit de un seguidor. En última instancia, Calamaro le brindó todo el apoyo a "La China" en el comienzo de su carrera musical: "Bancando a todos los artistas y aspirantes en la batalla por gustar y ofender. Siempre del lado de los que cantan, nunca del lado de quienes nos critican".

La verdad detrás de la nueva canción de La China Suárez

"La China" Suárez lanzó su videoclip Lo que dicen de mí y confesó qué fue lo que la inspiró a escribirla: el Wandagate, el escándalo con Wanda Nara y Mauro Icardi, y el deterioro de su imagen pública a partir de dicha situación.

"Duele que no piensen que detrás de esto alguien se desangra en el suelo. Duele que me peguen mucho más que a ellos. Algo se desarma en el suelo. Ya me emborraché cada día de esta primavera, ya me fui, ya volví, ya perdí, nada es lo que era", entona Suárez en la canción. De hecho, en su minidocumental de Star+, también brindó detalles sobre este proceso tan doloroso que vivió.

La ex estrella de Casi Ángeles explicó que esta canción “nace de las ganas de convertir lo que me pasa en algo artístico” y con la intención de mostrar “un lado más vulnerable, no tan combativo” de sí misma.

En este sentido, confesó que compuso la canción en medio de una crisis: “La escribí en medio de un ataque. Estaba en un muy mal día porque no sé qué estaban diciendo, no me acuerdo. Estaba triste y ahí nace esta canción. En otro momento ni siquiera hubiera hablado de esto, lo tenía muy tapado, muy oculto, no quería iluminar el problema”.