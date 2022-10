Beto Casella reveló lo que nadie sabía sobre Rozín: "Hasta el último día"

Beto Casella recordó a Gerardo Rozín con un dato desconocido sobre su relación y protagonizó un momento muy emotivo durante una entrevista.

Beto Casella pasó por el ciclo de entrevistas que realiza María Laura Santillán y reveló un dato desconocido hasta el momento sobre Gerardo Rozín, quien falleció en marzo pasado. "Hasta el anteúltimo día", contó el conductor de Bendita TV respecto a la relación con su gran amigo.

Usualmente con una risa o un chiste preparado, Beto Casella sorprendió a María Laura Santillán con una revelación muy emotiva al recordar a Gerardo Rozín. Es que además de hablar de su carrera, el periodismo y su vida, el conductor de Bendita no esquivó la emoción que le generó acordarse de uno de sus "mejores amigos", como él mismo lo definió.

"Uno de los mejores amigos lo perdí, amigo, amigo de la vida, que fue Gerardo Rozín", comenzó contando en ese sentido Casella. Pero a continuación, con los ojos brillosos y al borde de las lágrimas, Beto sorprendió con un dato inédito hasta el momento: "Nos mensajeamos hasta el anteúltimo día".

Y sobre la última vez que pudieron hablar, Casella recordó: "Él ya con un hilito de voz". Para cerrar el momento emotivo, el conductor de Bendita mencionó a sus compañeros en el ciclo de El Nueve, con quienes comparte pantalla desde el 2006. "Cuando alguien está mal se le escribe, nos juntamos y nos contamos cosas que son muy personales. Si alguien necesita algo, ahí estamos. El grupo histórico: Any (Ventura), Edith (Hermida), Ale Magglieti. Tenemos un grupete muy unido de amistad", concluyó Beto Casella.

La desgarradora frase que Rozín le dijo a Jesica Cirio antes de morir: "Después pasó todo"

Jesica Cirio fue la última compañera que Gerardo Rozín tuvo en TV antes de morir, es por eso que el diálogo entre el conductor y su socia fue muy fluido en el último tiempo. De hecho, fue la propia protagonista quien reveló cuál fue la desgarradora frase que el rosarino le dijo presagiando su triste final.

“¿Cómo te contó él a vos con ese humor tan ácido que tenía lo de su enfermedad?”, le consultó Georgina Barbarossa en Telefe. Jesica Cirio respondió: "Yo sé todo desde los primeros momentos, fue bastante duro para todos los que lo queríamos y sobre todo para él. A lo último fue el golpe más duro, me sentó y me dijo ‘quizás cuando vuelvas de viaje no estoy’, un poco fue así la charla y yo le dije ‘no, no puede ser’. Después volví, hubo unas charlas más que tuvimos por teléfono y después pasó todo…”.

Resaltando el buen semblante de Gerardo Rozín pese a tener una enfermedad terminal, Jesica Cirio contó: “Decía que ya no iba a estar más, que eran sus últimos meses por lo que decían los médicos y yo decía: ‘no puede ser, no seas exagerado, tené fe que no’ y él me decía ‘sí, sí’. El humor lo salvó”.