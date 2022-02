Así quedó el brazo de Gimena Accardi tras su compleja operación

A 15 días de su operación, Gimena Accardi publicó una foto en sus redes sociales mostrando el estado actual de su brazo.

Gimena Accardi tuvo que ser operada del brazo tras haber sufrido un accidente doméstico: se cayó de una escalera y su brazo impactó en seco contra el piso. 15 días después de la operación, volvió a aparecer en las redes sociales con novedades y mostró una foto de cómo quedó su brazo.

Todo ocurrió cuando Gimena estaba sacando a pasear a su perra. Mientras bajaba las escaleras, su pie se enganchó en la correa y se cayó de un golpe contra el piso, provocándole una fractura multifragmentaria del extremo proximal del húmero. Días atrás, había contado que se sometió a “una cirugía de cuatro horas con placa de titanio y ocho tornillos incluidos”.

“Buen día, terrícolas, hacía mucho que no aparecía. Sigo de reposo con mi cabestrillo. Hoy me sacaron los puntos y por suerte parece que esta tarde arrancaría kinesiología, cosa que me tiene emocionada, motivada”, expresó Gimena. “Día 15 es hoy, post quirófano. Recién hoy puedo decir que se empezó a ir el dolor, un poco… ¡Medicada igual hasta las b...! Fue un post operatorio doloroso... que ni te explico. Pero bueno, bien, positiva, contenta, agradecida. Ya pasó lo peor, vengo bien”, continuó.

Para evitar hacerle un tajo grande en el brazo, los médicos le hicieron dos más pequeños que ahora están tapados por cintas. “Me habían sacado algunos puntos la semana pasada y hoy terminaron de sacar los más grandes, que era como una especie de hilo negro. No sé qué más contarles, no me cuesta hacer reposo porque no es algo que me moleste mucho estar tirada en un sillón siendo atendida. Pobrecito el que me atiende, que es mi marido, las 24 horas”, cerró, en referencia a Nicolás Vázquez.

Historia subida por Gimena Accardi a su cuenta de Instagram.

El agradecimiento de Gimena Accardi para el personal de salud tras su accidente

En otro posteo anterior, Accardi se tomó el tiempo de agradecerle en primera persona a todo el personal médico que la cuidó durante días. “Gracias a todo el personal de salud de la Trinidad de San Isidro por hospedarme seis días con amor y paciencia: médicas, médicos, enfermeras, enfermeros, limpieza, nutricionistas, cocina y camareras que me visitaron y asistieron con amor durante mi estadía sedada y dolorosa, entre rescates de Morfina, Tramadol y quien sabe ya cuántos analgésicos me dieron”, expresó.

También se mostró muy agradecida hacia su pareja, a quien llamó su “enfermero de lujo” por haberla cuidado minuto a minuto. “Ya pasó lo peor y solo espero volver a mover el brazo como lo hacía antes, que el dolor se vaya pronto y poder volver a mi cotidianeidad. Gracias a ustedes por estar del otro lado mandando amor ¡Gracias!”, cerró.