Ángel de Brito picanteó a Viviana Canosa con una frase demoledora

Ángel de Brito disparó con todo contra Viviana Canosa y volvió a encender la pelea que protagonizan desde hace años.

Ángel de Brito aprovechó la sección #angelresponde que suele hacer en sus historias de Instagram para chicanear filoso a Viviana Canosa, con quien mantiene un enfrentamiento desde hace años. "Puro pico", disparó picante el conductor de LAM en sus redes sociales contra su colega y compañera en el Grupo América. Cabe recordar que la pelea entre De Brito y Canosa recrudeció en los últimos días después de que la periodista se enojara por un informe que mostraba todos sus enfrentamientos recientes.

Desde hace un tiempo, Ángel de Brito decidió acercarse a sus seguidores y responder las más diversas preguntas de sus followers en #angelresponde, la sección que armó en sus historias de Instagram. Lejos de esquivar las cuestiones más espinosas, el conductor de LAM suele dejar declaraciones explosivas, así como también lo hace en su programa de América.

"Un mano a mano con Canosa? Va?", quiso saber un seguidor, seguramente consciente de que la respuesta estaría llena de veneno. Y De Brito cumplió. Es que el conductor disparó con munición gruesa: "Nunca se animó". Pero eso no fue todo, porque siguió en su muy picante réplica con una descripción demoledora al asegurar que Viviana Canosa es "puro pico". "Hablar sola es fácil", cerró un Ángel de Brito contundente.

Por el momento Viviana Canosa no salió a responderle, pero conociéndola y sabiendo lo que le gustan esta clase de peleas, sin dudas la conductora de Viviana con vos no se guardará nada en su réplica. Es que la periodista ya en otra ocasión hasta amenazó con hablar de la sexualidad de Ángel de Brito, algo de lo que el propio conductor se rió, ya que no teme a lo que pueda decir su colega sobre eso.

El picante mensaje de Ángel de Brito contra Viviana Canosa.

