Ángel de Brito confirmó su relación con una exangelita: "Nos vemos"

Para sorpresa de sus seguidores, el periodista Ángel de Brito blanqueó en sus redes sociales la relación que tiene con una de sus otrora panelistas de LAM.

Ángel de Brito sorprendió a sus seguidores de las redes al confirmar cómo está su relación con una de las panelistas que pasaron por el magazine LAM (América TV) por medio de una fotografía que no se esperaba nadie. "Nos vemos", reveló el periodista y próximamente jurado del Bailando 2023.

El anuncio de Ángel se dio en el marco de un intercambio con sus seguidores en su cuenta de Instagram, donde respondió preguntas y las compartió en sus stories. Una de ellas fue en torno a su relación con Andrea Taboada, una de las "angelitas" históricas que meses atrás fue echada del magazine de televisión, luego de recientes declaraciones que reflotaron el confuso momento que provocó una grieta entre partes.

La foto de De Brito con Andrea Taboada.

"¿Estás peleado con Andrea Taboada?", le preguntó un usuario. Poniendo punto final a la supuesta enemistad con la periodista, Ángel compartió una postal de un viaje que realizaron juntos y escribió: "Como no trabajamos juntos nos vemos poco, pero todo bien". Más allá de este espaldarazo amistoso, cuando le consultaron a quién prefería entre Taboada y Mariana Brey, De Brito optó por la segunda, que no está más en LAM y en la actualidad es panelista de Socios del Espectáculo (El Trece) y Argenzuela (C5N).

La foto del conductor parece un intento de tregua para aliviar los aniquiladores dichos de Taboada en una entrevista con Infobae, donde volvió a hablar de su desvinculación de LAM y cómo eso afectó su situación económica. "Hasta hace poco tenía tres trabajos. O sea, ahora tengo dos pero tuve que cambiar, bueno, dejé el Canal de la Ciudad por un tema de horarios. Si no lo seguiría haciendo. Porque además de que me gustaba era otra entrada. Hay gente que está mucho peor que nosotras entonces es tremendo... Sí, no tengo capacidad de ahorro como la mayoría de las personas. Está muy difícil para todos. Muy difícil", remarcó la cronista.

Mariana Brey contó la verdad detrás de la salida de Andrea Taboada de LAM: "Esto pasó"

Andrea Taboada informó hace algunas semanas que estaba muy angustiada por su salida de LAM y que esa noticia la había tomado por sorpresa. "A mi me parece que forma parte de las cosas que tienen que suceder en la vida de las personas, yo lo hablé esto con Andrea, a mi no me gusta opinar porque no estaba en LAM cuando esto pasó, para ella podrá haber sido sorpresivo pero los ciclos empiezan y terminan", opinó al respecto Brey.

"Ella tiene un nuevo proyecto y cuando uno pone estas situaciones en la balanza siempre hay que sacar lo positivo, a ella le va a servir y no es más que eso", continuó su descargo Brey, quien también fue compañera de Taboada en BdV, ciclo conducido por Ángel de Brito en Ciudad Magazine. Y sumó: "Tanto Ángel como el canal tienen el derecho asumido para poder modificar cualquier programa, las estructuras de programa pueden cambiar, hay programas que han modificado hasta el conductor, es un trabajo que es así y pasa en un montón de empresas", en diálogo con Juan Etchegoyen. Tiempo después se anunció que el nuevo proyecto de Taboada sería como panelista del ciclo DDM.