Amalia Granata se la agarró contra Karina La Princesita pero quedó mal parada

Amalia Granata se sumó a la operación mediática contra Karina La Princesita por su show gratuito en La Matanza por el Festival de la Primavera.

El concierto gratuito que dio Karina La Princesita en La Matanza recibió muchas críticas por parte de los medios hegemónicos y también de algunos de sus operadores. "Tu ignorancia es profunda", disparó Amalia Granata contra la cantante tropical, sumándose de esta manera a los comentarios negativos por su presentación ante miles de personas. Cabe recordar que la misma Karina había aclarado que no formó parte de una campaña política sino que simplemente fue a hacer su trabajo.

El sábado 6 de noviembre, Karina La Princesita brindó un recital gratuito en La Matanza como parte del Festival de la Primavera que organizó el populoso municipio. Como el evento se realizó en una localidad con gobierno peronista y a una semana de que se disputaran las elecciones legislativas 2021, los medios hegemónicos realizaron una operación mediática brutal con artículos muy críticos contra la cantante tropical, que decidió responder a los cuestionamientos en su cuenta de Twitter.

Pero en las últimas horas quien se sumó a esta campaña mediática que parecía haber sido ya superada fue Amalia Granata. En diálogo con Marcelo Polino para Polino Auténtico (Radio Mitre), la diputada provincial de Santa Fe disparó con todo contra la cantante tropical. "Karina La Princesita se enoja, pero si vos no sabés quién te contrató y te sacás una foto con la bandera, tu ignorancia es profunda y da a miles de interpretaciones", cruzó con dureza Amalia Granata a la artista por el recital en sí y por la imagen que se viralizó luego en la que se la ve a La Princesita junto a Fernando Espinoza, intendente de La Matanza.

"No sé por qué se ofende y se enoja por todo. Yo no veo que la tengan encañonada para que agarre la bandera", agregó la diputada anti derechos de Santa Fe. Claro que las reacciones en las redes sociales no tardaron en llegar y los usuarios se rieron y bromearon con que Granata haya tildado de "ignorante" a otra persona.

Karina La Princesita se defendió por su show musical en La Matanza y liquidó a los medios: "Te destruyen"

La joven artista explotó a través de Twitter y desmintió que formara parte de alguna "campaña": "Yo no me sumé a ninguna campaña. Entré a lo que era un camarín y estaban las cámaras".

Por si ello fuese poco, completó repleta de bronca en la red social del pajarito: "Y yo soy sincera y voy al frente, pero no soy idiota. Hay cosas de las que no voy a opinar. Y el mismo mecanismo que usan algunos programas de TV, que te invitan y ´si no vas te destruyen´, se usa en varios lados. Ojalá comprendan mi mensaje y se la agarren con quien corresponde".