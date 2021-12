Alerta biopic: un galán argentino se postuló para hacer de Wado de Pedro

El actor de cine y televisión publicó una foto del ministro del Interior de la Nación, Wado de Pedro, durante el estallido por la crisis del 2001.

El ministro del Interior, de la Nación Eduardo Wado de Pedro, fue noticia reciente por su doloroso recuerdo de la crisis del 2001. Conmovido por el relato de de Pedro y las fotografías que circularon en los últimos días, un popular galán argentino uso su cuenta de Instagram para dejarle un mensaje de aliento y postularse para intepretarlo. ¿Se viene la biopic?

El autor de dicha postulación fue ni más ni menos que Esteban Lamothe -actor que participó de la telenovela La 1-5/18 (El Trece)- a quien se lo suele confundir con el ministro del Interior en divertidos memes. "Quisiera ser vos @wadodecorrido", escribió Lamothe junto a una fotografía de Wado siendo atacado por la Policía el día que se salvó de la muerte.

Con mucho humor, desde las redes sociales del ministro tomaron el mensaje con cariño y lo sumaron a su feed de stories. Cabe destacar que en diciembre de 2019, el actor subió una foto de Wado a raíz de los memes que se hicieron por el parecido. "Gracias por los mensajes, voy a darlo todo", tuiteó Lamothe.

Al divertido tuit se sumó el ministro, con una inesperada respuesta para el galán. "Fuerza @estebanlamothe en esta nueva etapa!! Con la situación que nos dejaron es bueno saber que puedo contar con un doble de riesgo", le contestó Wado, iniciando una chistosa amistad virtual entre parecidos.

Damián Neustadt, el autor de la foto de "Wado" de Pedro en 2001: "Cuando la saqué, me apuntaron con una escopeta"

Entre las múltiples imágenes que dieron testimonio de lo ocurrido durante la represión en el marco del estado de sitio, una foto en especial se convirtió en emblemática por su protagonista. Allí se ve a un joven militante que años después se convertiría en funcionario y hombre cercano a Cristina Kirchner hasta llegar a ser hoy el ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" De Pedro. Dos décadas después esa foto se viralizó en las redes sociales. En diálogo con El Destape, el fotógrafo y autor de la imagen, Damián Neustadt, reflexionó sobre las detenciones y lo ocurrido ese día por parte de la Policía Federal Argentina, cuyo accionar emula las atroces técnicas de los genocidas de la última dictadura cívico-militar.

"Viví la situación y esperé al revelado para ver cómo habían quedado las fotos. Sabía lo que tenía en el rollo. El día anterior, a la noche, había ido al Congreso. Fui porque me pareció que tenía que ir, vi mucha gente en la calle y volví a buscar la cámara. El 19 a la noche se vio una represión importante en el Congreso", compartió Damián Neustadt.

En 2001, Wado De Pedro tenía 25 años, la misma edad del fotógrafo que captó una detención, como mínimo, ilegal y vergonzosa. El 19 de diciembre, fue a Plaza de Mayo cuando supo que habían declarado el Estado de Sitio y el 20, como a muchos, fue la represión a las Madres de Plaza de Mayo lo que lo movilizó. Lejos de poder colaborar terminó en un patrullero, golpeado, picaneado y amenazado de muerte. "Wado dijo que se acercó a la Plaza porque vio lo que le estaban haciendo a las Madres. Las autoridades vieron que estaban haciendo eso y no hicieron nada, eso es responsabilidad política", observó Neustadt.

Lo que la cámara no captó, pero sí el reportero gráfico, fueron los detalles de una detención en la que, además de burlarse del actual funcionario, los policías lo picaneaban y le aseguraban que terminaría como sus padres. De hecho, las fotografías fueron utilizadas tanto por la fiscalía como por la querella como pruebas en el juicio que De Pedro encaró a partir de la violencia ejercida por efectivos policiales sobre él. "Yo pensé que lo iban a matar, cuando lo meten en el patrullero cruzamos las miradas y él gritaba: 'soy Wado, de H.I.J.O.S'. Los policías le decían 'vos sos hijo de desaparecidos y vas a terminar como tus viejos'. Lo picaneaban y yo estaba convencido de que lo iban a matar", compartió.

Como el horror no se terminó ahí, Neustadt agregó: "Cuando saqué la foto, discutí y me apuntaron con una escopeta. Después llamé a Abuelas y a la Defensoría del Pueblo porque estaba convencido de que lo iban a matar. No sé qué hubiera pasado si ese patrullero no chocaba. Claramente era una detención ilegal, una situación espantosa".