Agustina Kampfer contó lo que nunca salió a la luz de Rial: "Hice lo que pude"

En medio de las polémicas declaraciones de Morena Rial sobre su padre Jorge, Agustina Kampfer salió con los tapones de punta y sorprendió a todos. El contundente posteo en sus redes sociales.

Agustina Kampfer realizó un sorpresivo posteo a través de sus redes sociales para hablar del escándalo que involucra a Jorge Rial luego de que su hija Morena haya revelado un sinfín de detalles sobre la familia. La mediática de 42 años, que estuvo un año y medio en pareja con el conductor, se lamentó por esta situación y expuso aún más la interna en la familia Rial.

"El tiempo que conviví con quien fuera mi pareja y su familia fue muy duro. Presencié hechos terribles, peligrosos, amenazantes", expresó en primera instancia a través de sus historias de Instagram. Cabe recordar que Jorge Rial y Agustina Kampfer tuvieron un romance muy breve, ya que se extendió solamente entre agosto de 2015 y diciembre de 2016.

"No quiero dar detalles, por eso resumo: todo estaba contaminado. Hice todo lo que pude desgarrándome en el camino por intentar ayudar", indicó Kampfer. Estas declaraciones se dieron en el marco de los testimonios de Morena Rial, quien está visitando varios programas dedicados al espectáculo para contar su historia con Jorge, alejado del mundo televisivo tras el infarto que sufrió en Colombia.

"Di mi amor, di mi tiempo, mi contención, mis recursos, puse mis hombros, pero el final siempre fue obvio: nada servía de nada", dijo Kampfer lamentándose por las situaciones vividas. "Apenas junté el valor que necesitaba me fui. No sin miedo, pero mi necesidad de cumplir los deseos que había estado postergando era mucho más fuerte", concluyó.

El mensaje de Jorge Rial en medio del conflicto con su hija Morena: "Mi corazón"

Las revelaciones de Morena Rial sobre su papá, el famoso conductor Jorge Rial, y su familia biológica dejaron pasmados a los televidentes que conocieron su historia por medio de las entrevistas que dio la mediática en su paseo por los principales magazines de la tarde. En medio del creciente escándalo por las repercusiones negativas de algunos dichos sobre el conductor de Argenzuela (C5N), este hizo una llamativa publicación en su cuenta de Instagram.

Tras las declaraciones de Morena, quien denunció que su papá la "echó de su casa" porque se lo pidió su entonces novia, Agustina Kampfer, entre otras intimidades que ventiló, Jorge Rial se hizo presente en Instagram con una publicación que nadie esperaba. Festejando la victoria de River ante Fluminense por la Copa Libertadores por 2 a 0, el periodista lanzó un llamativo mensaje que no pasó desapercibido.

"Que noche la de anoche. Mi corazón está resistiendo todo. Todo", escribió Rial junto a un video del partido. Los comentarios a la publicación fueron en su mayoría sobre el escándalo y entre los más llamativos estuvieron quienes le pidieron a Rial que se pronuncie sobre el tema. "Atende a tu hija que anda diciendo que no la criaste para laburar en un supermercado" y "Jorge, no podías no saber que a la nena la maltrataban. Sos igual de responsable. Lo que le hacen a nuestros hijos y callamos nos hace cómplices", fueron algunos de los más relevantes.