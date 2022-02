Adrián Suar compartió un difícil momento: "Con ayuda de terapia"

Adrián Suar reveló el mal momento que vivió junto a su familia y causó conmoción entre sus seguidores. El estremecedor relato que brindó el productor de El Trece.

Adrián Suar no suele hablar demasiado de su vida privada. Sin embargo, y a partir del abuso que sufrió su hijo, Tomás "Toto" Kirzner, se vio obligado a aclarar y comentar en detalle cómo vivió aquella situación. Consultado por lo que fue el calvario que transitó con su familia, el productor de El Trece abrió su corazón y no dudó en exponer el difícil momento.

El comentario que "Toto" -hijo que Suar y Araceli González tuvieron en 1998- hizo en PH Podemos Hablar hace algunos meses, todavía retumba en la cabeza del reconocido productor que trabaja en Grupo Clarín. Y es consciente de que difícilmente se pueda olvidar rápidamente. Es que, hace no mucho tiempo, el joven le confesó a su madre y padre que de niño (a los 7 años) fue abusado por el empleado de la casa de un amigo de la infancia.

En una entrevista que junto a Diego Peretti le concedió a La Nación, y en medio del gran momento que atraviesa la obra de teatro "Inmaduros", Suar fue consultado acerca de cómo vivió -en su rol de padre- aquel complejo momento: "Fue un shock". Y reveló que pensó en buscar al abusador: "Salir a cagar a trompadas a ese tipo fue la actitud primera. ¿Cómo se puede hacer algo así con un chico de siete años?". "Después, uno pasa por todos los estados, te preguntás dónde estabas, qué hiciste mal. Con el tiempo, entendés que estas cosas desgraciadamente suceden en muchas familias", agregó.

Adrián Suar y su hijo Toto Kirzner.

Luego, el productor de El Trece aclaró que su hijo debió acudir a especialistas para poder superar dicho episodio: "En este caso, por suerte, no pasó de un toqueteo, no hubo abuso, pero fue suficiente para dejar una huella". En tanto, señaló que Toto Kirzner "lo vive como puede, con la ayuda de la terapia". Y sostuvo: "Es un pibe que tiene una fortaleza muy grande".

Finalmente, Suar advirtió que su hijo "está entero porque la cosa no pasó a mayores", aunque también se refirió a la gran cantidad de casos que sufren otros niños y niñas en el país y el resto del mundo: "Hay muchos chicos que sufren situaciones peores y que no pueden superar esa huella". Y se sinceró: "De todos modos, lo que le pasó a mi hijo fue muy difícil y tanto la madre como yo, luego que nos enteramos, pasamos un año muy duro".

El relato de Toto Kirzner, hijo de Adrián Suar y Araceli González, acerca del abuso que sufrió de niño

En su visita al programa PH Podemos Hablar, de Andy Kusnetzoff, Toto Kirzner explicó cómo fue el abuso sexual que sufrió a los 7 años: "Yo quería ir a la casa de mi amigo, porque soy muy ansioso y quería ir ya. Donde vivíamos, en zona norte, antes de tener la casa en la que ahora mi vieja vive, habíamos alquilado una casa…estaba empecinado en llegar a la casa de mi amigo y cuando llego me lo encuentro a él. Lo había visto en un par de oportunidades". Y detalló: "Él estaba con un rastrillo, yo estaba del lado de la calle. Me empezó a hablar y en un momento de la charla, no me preguntes por qué y lo hablo con el psicólogo y no sé qué es, se empezó a oscurecer todo. Había algo raro".

Asimismo, el hijo de Adrián Suar y Araceli González admitió que en aquel momento sintió que algo no estaba bien: "Yo soy una persona bastante intuitiva y, no sé por qué, me quería ir. Me empecé a alejar y cuando empieza a hacer eso, él lo nota… Tampoco voy a entrar en detalles porque me parece horroroso y no hay necesidad...". Y añadió: "Finalmente, ocurrió. Me fui corriendo, llorando y no sabía a quién decirle. Después al tipo no lo volví a ver y después volvió. Así que todo ese año en el lugar que vivía resultó ser una pesadilla. Me seguía. Hasta que pasó una segunda vez y después nunca más".