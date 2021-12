Acusan a Benjamín Vicuña de haber querido salir con una amiga de La China Suárez

En un picante informe de LAM sugirieron que Benjamín Vicuña habría insinuado a la integrante de un grupo en el que están Mery del Cerro, Paula Chaves y Lali Espósito.

A pesar de tener rumbos separados, la separación de Benjamín Vicuña y "La China" Suárez sigue dando que hablar. En esta ocasión, a raíz de una información reveladora que indicaría que el actor chileno también habría querido cometer una infidelidad con una amiga de su exnovia.

“Él no es un santo y está tomando de su propia medicina. Es un mujeriego”, remarcó Cinthia Fernández en Los ángeles de la mañana (El Trece) dando a entender que no solo Eugenia "La China" Suárez encendió la polémica en la conflictuada pareja. Si bien se separaron en agosto y dijeron que fue de mutuo acuerdo, las cosas no habrían estado nada bien.

“Se le ha tirado a amigas de La China”, dijo la columnista. Sobre esta información, Ángel de Brito atinó a confirmarla y señalar: “Es del grupo de ‘a la gilada ni cabida’”. En este grupo de famosos se encuentran la actriz Mery del Cerro, la modelo y conductora Paula Chaves y la cantante y actriz Lali Espósito.

Picante, Cinthia Fernández cerró: “Lo hizo en un evento, en frente de mucha gente y sin ningún descaro”. Por el momento, ninguna de las involucradas del grupo salió a hablar al respecto ni Vicuña, señalado por las "angelitas". Cabe destacar que, hasta ahora, la cobertura de la separación estuvo enfocada en las infidelidades de la actriz por lo que esta nueva información desenmascara al chileno, que también ocultó algunas intimidades amorosas.

Benjamín Vicuña cada vez más cercano a Pampita: "Se dio cuenta"

No caben dudas de que el escándalo conocido como "la palta y la manta de Nepal", cuando "La China" Suárez desmintió haberse involucrado con Benjamín Vicuña mientras él seguía en pareja con Pampita, dejó huellas en la farándula argentina. Ya es de común saber que, al cabo de unos meses, la relación entre el actor y la actriz terminó por confirmarse. Luego de tener dos hijos en común y demostrar que su vínculo estaba afianzado, la pareja pudo ir un paso más allá con Pampita, hacer las pases y generar un vínculo cercano por el bienestar de la gran familia que conforman. Ahora, una nueva información sobre Vicuña lo sacude todo.

En paralelo, Pampita rehizo su vida junto a Roberto García Moritán, con quien se casó y tuvo a la pequeña Ana. En estos términos, parecía que la vida les sonreía a todos por igual, pero hace unos meses se conoció que Benjamín Vicuña y "La China" Suárez habían decidido finalizar con su relación. Un tiempo más tarde surgió el escándalo del Wanda Gate y el actor chileno optó por un perfil bajo, tanto así que incluso se apoyó en los hijos que tuvo con Pampita y la familia de ella.

Más presente que nunca con sus hijos, todo apunta a que Vicuña quiere dar inicio a un nuevo capítulo en su vida: libre de rencores, con todos los tantos claros y con vínculos buenos junto a las personas que lo rodean. Así es como en las últimas semanas, Benjamín estuvo muy cercano a Pampita y se los vio más felices que nunca. Frente a esto, una fuerte confesión por parte de él salió a la luz y cambió todo el panorama.

Según informó la revista Gente, personas muy allegadas al actor habrían replicado las palabras de él sobre el gran momento que vive junto a su ex pareja y madre de sus hijos Blanca, Bautista, Beltrán y Benicio. "Se dio cuenta el amor que ella sentía por él. La gran mujer que es Pampita", expresaron las fuentes cercanas a Benjamín Vicuña.