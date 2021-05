Un titán: Cacho Fontana, dado de alta y recuperado del COVID-19.

El conductor y locutor Jorge "Cacho" Fontana fue dado este martes de alta tras haber permanecido internado en grave estado por una neumonía bilateral que le generó el cuadro de coronavirus que padecía. "Eternamente agradecida a todo el personal del Hospital Fernández", indicó Antonella, su joven hija que también ejerce como periodista.

El histórico conductor, cuyo nombre real es Norberto Palese, permaneció 10 días internado en el centro médico porteño donde transitó la enfermedad sin consecuencias de gravedad. Según explicó su hija, Fontana festejó su cumpleaños 89 -el 23 de abril- bien de ánimo, luego de haberse hecho el 20 del mes pasado un hisopado que le dio negativo.

Un día después del festejo fue trasladado al Hospital Fernández por una neumonía y como el protocolo lo requiere, le realizaron un nuevo test para detectar la presencia de coronavirus en el hospital.

El resultado finalmente fue positivo, más allá que ya tenía la primera dosis de la vacuna AstraZeneca e incluso había tenía Covid-19 en julio del año pasado. El escándalo se desató el 26 de abril, cuando diversos trascendidos indicaban que "Cacho" Fontana había fallecido y fue el mismo conductor quien salió a desmentir su muerte.

"Estoy vivo", sostuvo el locutor desde el mismo centro asistencial. En tanto, ese mismo día, su hija Antonella sostuvo en declaraciones a Radio Rivadavia que su padre decidió atender a los medios a causa de la "conmoción" que se había generado por la grave fake news.

Dijo que, por lo general, Cacho Fontana "no se presta a ninguna nota, se guarda mucho", pero con motivo del revuelo ocasionado se dispuso hablar por radio y televisión desde el hospital. La también periodista consideró: "A todos nos puede pasar, pero hay que saber esperar antes de anunciar algo así".

"No hay otra salida que chequear", insistió Antonella. "Hoy es un día para reflexionar. ¿De dónde salió esa información?", comentó por último, en diálogo con el programa Crónica de una tarde anunciada, que conduce Nelson Castro por Radio Rivadavia. La información había sido anunciada por el periodista de chimentos Luis Ventura, en primera instancia.

"Yo me gané la vida pasando avisos, pasando comerciales y no diciendo barbaridades en un micrófono. Yo no merezco una barbaridad de esa naturaleza, por mi trayectoria de tantos años"., contó Fontana, en diálogo con Nelson Castro. Además, aseguró que tiene ganas de volver a trabajar. "Ésa es mi casa, cuídenme ese estudio; en cualquier momento doy el zarpazo y aparezco por ahí",