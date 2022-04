A Juana Repetto le criticaron su cuerpo y estalló: "La gente no está bien"

La actriz está de vacaciones en México y al compartir fotos suyas, una seguidora se metió con su figura.

Desde hace días que Juana Repetto es hostigada sin ninguna necesidad por su peso. La actriz, que está de vacaciones en México, viene manteniendo activa su cuenta de Instagram y fue allí cuando una seguidora le contestó.

A través de mensajes privados, una mujer le escribió barbaridades: "Gordísima. Hacete algo", dijo con violencia. Por tal motivo, decidió exponerlos públicamente con el objetivo de frenar la agresión y lo compartió en su historia.

Juana Repetto disfrutando de las vacaciones junto a sus hijos Toribio y Belisario

"La gente no está bien", lamentó Juana al respecto de la situación. La usuaria de Instagram volvió a responderle con un texto aún más largo: "Estás gordísima, ¿no podés hacer algo? Te van a dejar si no hacés algo con tu cuerpo".

Hace un par de días también había estado en el ojo de la tormenta. Fue cuestionada por haber viajado a la Riviera Maya y por estar en el Caribe en plena época escolar, ya que fue con sus hijos Toribio y Belisario, por lo que no dudó en esconder su disgusto.

"Agarramos Semana Santa para que falte sólo unos días. De todos modos, nada tiene que ver que le quiten la educación a un niño con decidir faltar 5 días", expresó. En este sentido, continuó: "Y sí, a Toro se la quitaban porque por Zoom no aprendía un carajo y era un martirio emocionalmente. No tiene nada que ver una cosa con la otra amor".

La respuesta había sido por un comentario que la hizo explotar de bronca: "Me acuerdo cuando Juana estaba preocupadísima porque su hijo más grande no podía ir al colegio por la pandemia... Y ahora maneja al tema llevándoselo de viaje en plena época de clases", le manifestó una hater.

La furia de Juana Repetto en la puerta del colegio

Juana Repetto mostró su enojo en sus redes sociales por una incómoda situación que debió vivir en el colegio de su hijo mayor, Toribio, cuando lo dejó en el establecimiento. La actriz se molestó por la mala organización que habría en la escuela para las personas que llevan a sus hijos de seis años en adelante y al mismo tiempo tienen que cargar bebés.

"¡Lo que hace el colegio es una vergüenza! ¡Esto es colectora doble mano! Hace más de diez minutos frenada en la colectora porque toman la calle, las dos manos, la de ida y la de vuelta", comenzó su descargo la hija de Reina Reech, sobre cuán difícil es acercarse a la entrada del colegio en el horario de ingreso de su hijo. "Y no pude salir, tuve que ir por otro lado. Y gente del colegio muy mal educada y de muy mal modo me mandan a ir por otro lado", agregó.

Repetto continuó en alusión a un conflicto que tuvo con uno de los padres del colegio. "Mínimo ya que toman la colectora y son tan cómodos y no estacionan a una cuadra, una y media o dos y llevan a sus pibes caminando hasta la puerta como hago yo todos los días", enunció la actriz. Y luego se pronunció sobre la razón por la que la desorganización en la entrada del colegio le molesta tanto: "Aunque eso implique bajar a un bebé desde que nació, en julio o bajo la lluvia, sean amables con el que está yendo por donde le corresponde y dejen pasar, en lugar de faltar el respeto".

"Hoy me enojé un montón porque me faltaron el respeto. Todo el año pasado, las pocas que Beli el año pasado, que era recién nacido, y yo iba con él", soltó con un fuerte tono de enojo. Y cerro en alusión a las situaciones que ha atravesado por quiene sestaiconan mal: "A veces estaba dormido y para no despertarlo porque lo tengo que poner en la sillita, llegar al colegio, bajarlo, porque yo sí estaciono donde hay lugar y camino hasta dejar a mi hijo. Cualquier niño de seis años puede caminar una cuadra mejor que cualquier niño más pequeño".