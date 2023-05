120 mil dólares: la historia desconocida de Chiche Gelblung con Susana Giménez

Chiche Gelblung reveló una historia desconocida con Susana Giménez. Qué dijo el periodista sobre la figura de Telefe.

Chiche Gelblung es uno de los periodistas más reconocidos de la República Argentina. A sus 79 años, trabajó en diferentes medios y cubrió diversos acontecimientos, así como también cuenta con anécdotas que hasta el día de hoy se desconocen. Sin embargo, en las últimas horas reveló una particular historia en la que se vincula Susana Giménez y la cifra de 120 mil dólares.

Entrevistado por Infobae, Chiche Gelblung reveló el día que necesitó 120 mil dólares para lograr su cometido. "Nosotros hemos llegado a gastar, en una oportunidad, 120 mil dólares para una nota. Fue cuando cambiábamos de horario en televisión. Nos pasaban al miércoles, ese miércoles jugaba la Selección, Susana Giménez se iba a entrevistar a Woody Allen con Jorge Guinzburg. Un día terrible. Yo le dije a Romay que lo pasemos para otro día y él me dijo: 'Vos hacé algo que justifique que la gente nos mire a nosotros'. Y en ese momento estaba el chico de la burbuja, que se había hecho una película. Estaba en Estados Unidos, cerca de Washington, en Virginia. Hablamos con la familia, vamos a hacer esa nota. Costaba una fortuna".

En ese entonces, Chiche Gelblung trabajaba en Canal 9 y necesitaba muchos dólares para pactar una entrevista que compita en el rating contra Susana Giménez y Woody Allen (sin contar que también jugaba la Selección Argentina). Es por ese motivo que le pidió autorización a Alejandro Romay, máximo responsable (en ese entonces) de la emisora.

El OK de Alejandro Romay ante el pedido de Chiche Gelblung

"Excedía nuestro presupuesto. Pero lo tenía que aprobar Romay, no lo podía aprobar ningún gerente porque era mucha plata. Entonces antes de verlo a Romay se lo muestro al gerente financiero y me dice: 'Presentalo con la renuncia porque te van a echar'. Él me pidió algo que podamos competir con la Selección y con Susana Giménez con Woody Allen. Le llevo el presupuesto. No lo mira; lo firma. Le digo: 'Alejandro, ¿usted vio lo que está firmando?'. Y me dice: 'Yo no tengo un canal para ver lo que gastan mis productores, yo tengo un canal para que se hagan las cosas'. No lo miró. Salí con la firma de Romay al gerente administrativo y le digo: “Prepará la guita”. Pero esos tipos ya no existen más", sentenció Chiche Gelblung, recordando una de las tantas anécdotas que tiene en su extensa trayectoria.