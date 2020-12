Luego de que lo acusen de pedófilo, Martín Cirio se va de Argentina.

Martín Cirio, más conocido como "La Faraona", anunció a través de sus redes sociales que dejará la Argentina durante un tiempo y se instalará en Estambul, Turquía. La drástica medida se debe a la ola de repudio que generaron antiguos tuits suyos en los que hacía referencias a la pedofilia. Por esto mismo fue denunciado ante la Justicia. "Estoy pensando mucho en el suicidio", afirmó el Youtuber que ya se encontraría instalado en su nuevo hogar, según recientes publicaciones en su cuenta de Instagram.

Con un video titulado "Me voy a..." Cirio anunció sus planes luego del estrepitoso estallido de su carrera. "Estos meses de abstinencia (de redes) fueron tremendos para mí. Como verán, hay una valija. Ya se imaginarán, me voy del país. Me voy a Turquía", arrancó.

"No les voy a caretear el motivo por el que me estoy yendo a Turquía. No es un motivo feliz. La realidad es que llegó un punto en el que me está costando un poco funcionar. La gente que me sigue en Twitter. No, Twitter no, no tengo más y nunca más voy a abrir esa cuenta. Veo Twitter y lloro, me trae bad memories (malos recuerdos)", reflexionó el youtuber.

Con el sarcasmo que lo caracteriza, Cirio siguió desahogándose: "Los que me siguen en Instagram se dan cuenta que posteo menos ¿Saben por qué? Porque estoy en el suelo llorando. Igual esto no lo estoy haciendo como víctima. No soy ninguna víctima. Estoy mal y me voy a Turquía. La gente que está mal no se puede ir a Turquía, soy consciente de mis privilegios de niña rica y blanca".

Además, el youtuber utilizó su cuenta de Instagram para compartir una serie de historias ya instalado en Estambul, en los que anuncia que ya llegó a su "nuevo hogar" y en los que muestra los diferentes objetos que hay en la residencia donde se alojará. Uno de los motivos por el que Martín Cirio eligió Turquía como destino de viaje fue porque, en travesías anteriores, tuvo muchos amantes. "Nunca me culearon tanto y tan rico como en Estambul", confesó.