El chef y jurado de "El gran premio de la cocina" se bajó Tinder para conseguir novio.

El pastelero y jurado de "El gran premio de la cocina" Mauricio Asta se quiso "levantar" al periodista de Radio Mitre Juan Etchegoyen durante una entrevista y sus intentos por piropearlo no pasaron desapercibidos. "Estás más fuerte que el titanio", lanzó, picante.

La situación se origino durante una entrevista con el ciclo Mitre Live, en donde habló sobre su soltería en tiempos de pandemia y reveló que se animó a instalarse aplicaciones de citas. "Yo me bajé hace dos semanas Tinder. Es una frustración constante porque no me creen que sea Mauricio Asta. Tienen tantas vueltas que me quitan las ganas de ir y venir. No tengo éxito y creo que hay algo en mi carácter", expresó.

Y confesó: "No tengo vergüenza y avasallo un poco, creo que al otro lo apabullo. Me di cuenta de esto hace dos años que estoy soltero; no me da vergüenza decirlo al aire". Cuando el periodista Juan Etchegoyen intentó cambiar de tema, Asta lanzó de manera insólita: "Pará, pará, pará, antes de ir a la infancia… ya que estamos en la adultez y me amparo en la adultez… ¡Qué lindo sos! Como adulto te estoy tirando los perros. Te dije que estoy en Tinder…".

Envalentonado, siguió con su intento para conquistar al periodista: "Me encuentro con un bombón como vos que me hace esta entrevista y ¿pensás que no te lo voy a decir? ¡Estás más fuerte que el titanio! Me gusta que sea oso, que sea grandote, con pecho peludo y barba, así como vos“.

"Me gusta alguien con quien se pueda dialogar, que no le tenga miedo a lo metafísico, a lo esotérico. Que esté abierto a poder indagar, cuestionar, que no sea absoluto, que pueda estar abierto y curioso a nuevos conocimientos, eso me entusiasma mucho del otro”, finalizó, acerca de las cosas que busca en una pareja.