Estrellas del cine y la televisión huyen de sus casas mientras arde el fuego en Los Ángeles

Una bandera de EEUU ondea mientras el fuego envuelve una casa mientras el Palisades Fire arde durante una tormenta de viento en el lado oeste de Los Ángeles, California

Estrellas del cine y la televisión como Jamie Lee Curtis, Mandy Moore y James Woods fueron algunos de los que se vieron obligados a evacuar sin saber si sus casas sobrevivirían a los incendios descontrolados que asolan Los Ángeles.

El día después de que Woods evacuó su casa de Pacific Palisades, un barrio acomodado entre las localidades costeras de Santa Mónica y Malibú, describió la escena como un "infierno" en el que "todas las casas a nuestro alrededor estaban ardiendo".

"Estábamos literalmente en el epicentro exacto del incendio cuando empezó", dijo Woods, un galardonado actor conocido por papeles en "Salvador", "Fantasmas de Mississippi" y "Un domingo cualquiera", en CNN el miércoles. "Había mucho caos. Era como un infierno".

Los fuertes y secos vientos han avivado las llamas que arden en los alrededores de Pacific Palisades, y las estrechas y sinuosas calles de la zona, combinadas con la avalancha de miles de personas a las que se ha ordenado evacuar, han creado largos retrasos y atascos para quienes tratan de escapar del incendio forestal. Algunos evacuados abandonaron sus automóviles el martes.

Entre los atrapados por el tráfico estaba el actor Eugene Levy, de la serie de televisión Schitt's Creek. "No veía llamas, pero el humo era muy oscuro", dijo a Los Angeles Times.

Mandy Moore, conocida por su papel en la serie de televisión "This is Us", publicó en Instagram que ella y su familia habían evacuado debido a la proximidad de las llamas.

"Abatida por la destrucción y la pérdida", dijo. "No sé si nuestra casa sobrevivió".

Pacific Palisades, salpicado de fincas palaciegas en las laderas, está bordeado por el Océano Pacífico y las montañas de Santa Mónica. Con un precio medio de la vivienda de 4,5 millones de dólares, es el hogar de muchas estrellas del cine y la música, así como de la Villa Getty, uno de los museos más populares de Los Ángeles.

Otros incendios, además del de Palisades, arden en los alrededores de la ciudad.

El gobernador de California, Gavin Newsom, ha declarado el estado de emergencia y las autoridades han advertido de que los incendios forestales son impredecibles y siguen fuera de control.

El actor Mark Hamill, conocido por interpretar a Luke Skywalker en las películas de "Star Wars", dijo que el incendio fue el "más horrible" desde 1993.

En Instagram, Hamill dijo que evacuó su casa en Malibú el martes con su familia. "Había pequeños incendios a ambos lados de la carretera mientras nos acercábamos" a la autopista del Pacífico, señaló.

(Reportaje de Hannah Lang en Nueva York y Brendan O'Brien; Editado en español por Javier López de Lérida)