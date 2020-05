Diego Ramos explicó por qué hizo su video hot que se volvió viral

Durante los últimos días, Diego Ramos se convirtió en tendencia por un video en el que se lo ve haciendo un relato sexual desde su cama con el torso descubierto. Una vez que se dio a conocer el video, circuló durante varios días en las redes sociales y ahora, el actor rompió el silencio.

No se trataba de un video íntimo, sino que se supo que el contenido correspondía a "Sex", una exitosa obra teatral dirigida por José María Muscari que ante la pandemia se reinventó y comenzó a hacerse de manera virtual. El público adquiere sus entradas por internet y tienen acceso a diferente material erótico al que acceden desde un link privado o incluso pueden chatear directamente con alguno de los protagonistas si pagan un mayor precio.

Diego Ramos, por su lado, decidió hacer un descargo en Tarde pero temprano, el ciclo vespertino que conduce en NET y expresó: "Lo único que voy a decir es que es tan ordinario porque esa es la gracia del video".

"En la obra y acá en la experiencia virtual también, tengo un lado como más sensual. Más elegante si quieren llamarlo, así. Yo no me voy tan a lo guarro ni nada por el estilo, y esa es la gracia. Empiezo a contar una cosa y de repente hago un clic y me pongo recontra ordinario. Diez veces más de lo que se ve en este video", comentó Ramos y agregó:"Inclusive para hacer este material me pidieron por favor que baje el tono y que diga algunos sinónimos o licencias poéticas, porque me pongo muy ordinario. Pero porque está todo dentro de un contexto. Si vos ves esto suelto, está totalmente fuera de contexto".

El actor recibió fuertes críticas en las redes y lo tildaban de desubicado por hacer un video sexual habiendo sido protagonista de la novela infantil, Violetta. En este sentido, Ramos contestó: " Soy actor y no sólo hice del papá de una niña (por Tini Stoessel en Violetta) sino que puedo hacer muchos personajes. Algunos me cuestionan eso que lo hice hace siete años. ¡Ya está! Y además... ¿sabés qué? Tengo todo esto (señalando su cuerpo) no sé por cuánto tiempo más y son los últimos tiros que me puedo tirar así que lo voy a hacer hasta que el cuerpo me aguante".