Murió Enrique Symns, escritor y un referente en el periodismo

El escritor, periodista y creador de la revista Cerdos y Peces Enrique Symns falleció este jueves a los 77 años.

El respetado periodista, escritor y actor Enrique Symns murió este jueves a los 77 años. La noticia de su muerte y los mensajes de despedida y condolencias en las redes sociales para el creador de la clásica revista cultural Cerdos y Peces.

Enrique Symns nació en Lanús en 1945, vivió un tiempo en Brasil y Europa y en su vuelta a Argentina se incorporó a la revista El Porteño, donde llegó a ser secretario de redacción. Terminada la última dictadura cívico militar y en 1983 creó la revista Cerdos y Peces, una de las publicaciones más destacadas de la época. Dentro de sus áreas de interés en el periodismo, Symns fue un ávido observador de la cultura under y fue uno de los referentes locales del "periodismo gonzo", cuyo foco es la subjetividad del cronista en lo que ve y narra.

Decenas de mensajes en las redes sociales se refirieron a la muerte de Symns pero quien dio a conocer la triste noticia fue el periodista Sebastián Duarte por medio de una publicación de Facebook. "Partió mí amigo hacía el más allá. Falleció hoy Enrique Symns, el irreverente periodista que marcó a fuego a toda una generación a base de un periodismo distinto, contestatario en plena década del 80, enfrentando a toda la carga que aún dejaba secuelas tras una nefasta dictadura militar. Él rompió con el contexto. Periodismo de calle, fuera de lo convencional incluyendo a los más discriminados dentro de una sociedad pacata: la gente de la calle, la noche profunda, los sótanos, las travestis, los actores y actrices, los músicos por fuera de los márgenes del establishment, el arte retorcido y liberador fue lo que defendió y a lo que difundió", escribió en su mensaje de despedida.

"Partió mi amigo, mí maestro del periodismo, a quien hacía mucho que no veía, pero nos quisimos. Formé parte de su troupe en la revista Cerdos y Peces en su reaparición en los 90. Fue mí amigo, mí consejero, también quien presentó mí libro La Constitución Travesti en el desaparecido bar Bukowski, en el centro porteño. La diabetes fue su gran demonio, que lo perturbó durante años. Los excesos no ayudaron, dejando expuesto a un cuerpo castigado. Calamaro, entre un puñado de amigos lo ayudaron sobremanera en los últimos años. Gente generosa. Te voy a extrañar y siempre estaré agradecido con vos, querido Enrique. Perdoname que no pasé a verte en este último tiempo. Que descanses en paz", cerró.

La importancia de Enrique Symns en la cultura de los '80

Apenas conocida la noticia, el sello independiente Sudestada tuiteó: "se fue un pedazo de la historia del periodismo contracultural de los 80 y 90". Symns publicó crónicas, novelas y biografías sobre grupos y compositores del rock argentino y latinoamericano; e integró como monologuista, en los 80, el emblemático y popular grupo de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.