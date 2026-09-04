Expertos en skincare coinciden: "Aplicar antioxidantes por la mañana disminuye el envejecimiento prematuro de la piel"

El envejecimiento de la piel es algo natural e inevitable, pero muchas veces sucede de forma prematura por no cuidarla correctamente. Para combatir parte de ese daño y prevenir que se acumule con el paso del tiempo, los expertos en cuidado de la piel ponen el foco en un gesto sencillo que conviene incorporar a la rutina de mañana: los antioxidantes.

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La doctora Andrea Combalía, autora del libro Piel sana in corpore sano, explica en TELVA que "los antioxidantes por la mañana ayudan a neutralizar los radicales libres que se generan a diario por factores como la radiación solar, la contaminación o el propio metabolismo celular y así ayudan a limitar el estrés oxidativo, implicado en el envejecimiento prematuro de la piel, la pérdida de luminosidad, la aparición de manchas y la degradación de colágeno".

Rutina de skincare para prevenir el envejecimiento prematuro.

La farmacéutica y divulgadora Aurora Muñoz coincide en la importancia de incluir este paso en la rutina diaria, aunque no tiene por qué tratarse necesariamente de vitamina C. "Para que una rutina sea efectiva es esencial el uso de un antioxidante en la rutina de mañana, no la vitamina C en concreto, sino cualquier antioxidante", asegura.

¿Por qué hay que aplicar antioxidantes por la mañana?

La razón está en el momento en el que se produce la exposición a los principales factores ambientales que generan radicales libres. La dermatóloga María Segurado, jefe de sección del Hospital del Sureste de Madrid y directora de SClinic, explica que "el antioxidante se aplica por la mañana para prevenir el daño antes de que ocurra, antes de exponernos al sol, a la contaminación y a otros factores ambientales que generan radicales libres en nuestra piel".

Estos activos ayudan a neutralizar los radicales libres que pueden acelerar el envejecimiento y, además, pueden contribuir a mejorar la luminosidad, atenuar la formación de manchas, favorecer la síntesis de colágeno y complementar la protección solar.

No hace falta que sea vitamina C

Aunque la vitamina C es uno de los antioxidantes más conocidos y utilizados en cosmética, las expertas señalan que no es la única alternativa. Entre los favoritos de los especialistas también aparecen la vitamina E, el ácido ferúlico y el resveratrol.

La dermatóloga destaca "la vitamina C, especialmente por su acción sobre la luminosidad y la síntesis de colágeno; la vitamina E, que además funciona muy bien en combinación con otros antioxidantes; el ácido ferúlico, y otros activos como el resveratrol". Además, combinar diferentes antioxidantes puede potenciar su acción.

Qué pasa si no utilizamos antioxidantes

No incorporar este paso no significa que la piel quede completamente desprotegida, ya que cuenta con sus propios sistemas antioxidantes naturales. Sin embargo, según Combalía, se pierde una ayuda adicional frente al daño que se produce diariamente. "Renunciamos a ese refuerzo extra frente al daño oxidativo diario porque no buscamos tanto un efecto inmediato como prevenir parte del daño que se va acumulando día tras día", explica la doctora.

La rutina de mañana más sencilla

Para quienes no quieren complicar demasiado su skincare, las expertas resumen la rutina en pocos pasos. Muñoz considera básicos tres gestos: limpiar la piel, aplicar un antioxidante y terminar con protector solar. La limpieza facial tanto de día como de noche, y por la mañana un buen antioxidante y por supuesto como último paso el protector solar. Esos tres pasos deberían ser obligatorios para todo el mundo en cuanto te despiertas", afirma la farmacéutica.

La protección solar continúa siendo fundamental, mientras que el antioxidante funciona como un complemento destinado a ayudar a la piel frente al estrés oxidativo provocado por la exposición cotidiana. Por la noche, la rutina puede cambiar y adaptarse a las necesidades de cada piel. Muñoz recomienda por la mañana, después de la limpieza, antioxidante y protector solar, y reservar para la noche la doble limpieza y activos como el retinol según las necesidades de la piel.