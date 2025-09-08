Angelina Jolie reflexiona sobre el cáncer en su familia antes del estreno de "Couture"

2025 Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF)

sep (Reuters) -Angelina Jolie, ganadora de un Oscar, lanzó un contundente mensaje sobre la esperanza y la importancia de vivir la vida lo mejor posible, al reflexionar sobre el historial de cáncer de su familia antes del estreno mundial de "Couture" el domingo.

La actriz de "Salt" y "Sr. y Sra. Smith" estaba en el Festival Internacional de Cine de Toronto promocionando su película "Couture", la historia de una directora de cine estadounidense que navega por la industria de la moda parisina mientras recibe un grave diagnóstico médico y se encuentra en medio de un divorcio.

"Ahora tengo 50 años. Mi madre y mi abuela a esta edad estaban en quimio", dijo Jolie, caminando por la alfombra roja con sus coprotagonistas.

"Todos tenemos cosas que nos preocupan o personas a las que queremos. Y eso nos hará ir más despacio y casi sentir que no podemos movernos, dar un paso, o aprovecharemos al máximo la vida antes de que se acabe".

Jolie se sometió a una doble mastectomía preventiva en 2013 tras enterarse de que había heredado un alto riesgo de cáncer de mama y dijo que esperaba que su historia inspirara a otras mujeres que luchan contra esta enfermedad potencialmente mortal.

Se sometió a la operación en parte para asegurar a sus seis hijos que no moriría joven de cáncer, como le ocurrió a su propia madre a los 56 años.

"Conecta personalmente con la enfermedad, lo que le hace a un cuerpo y cómo enfrentarse a ello. Y creo que es la que mejor habla del tema", afirma la coprotagonista Ella Rumpf.

Con información de Reuters