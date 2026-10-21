Estilistas confirman: "En ojos maduros, el maquillaje en estos tonos es la tendencia más chic y me encanta".

Con el paso de los años, lo que la piel necesita va cambiando y también las técnicas de maquillaje que más favorecen a cada una. Para las mujeres con párpados maduros, no se trata de renunciar a las tendencias sino que la clave está en elegir texturas, colores y acabados que acompañen cada etapa y permitan experimentar con nuevos estilos.

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"En ojos maduros, el maquillaje en estos tonos es la tendencia más chic y me encanta", destaca el diseñador y estilista Juan Avellaneda en CLARA al referirse al Mineral Wash, una propuesta que apuesta por sombras ahumadas en tonos gris, topo e incluso berenjena. Esta técnica permite aportar profundidad a la mirada con un acabado sutil, elegante y fácil de adaptar a diferentes ocasiones.

Con qué colores conviene maquillar los ojos maduros, según estilistas.

Mineral Wash, los tonos que favorecen la mirada

A diferencia del smokey eye tradicional, que suele caracterizarse por contrastes intensos y una definición marcada, el Mineral Wash propone trabajar con colores inspirados en los minerales y las piedras. El secreto está en difuminar bien las sombras para conseguir una transición suave entre los tonos y evitar un resultado demasiado recargado.

Los grises aportan sofisticación, mientras que los tonos topo ofrecen una alternativa neutra y versátil para el maquillaje diario. Por su parte, el berenjena introduce un matiz más profundo y original, ideal para quienes buscan salir de los clásicos marrones sin perder elegancia. Para recrear esta tendencia, alcanza con aplicar una pequeña cantidad de sombra sobre el párpado y difuminarla con movimientos suaves. También se puede sumar un toque luminoso en el párpado móvil o dibujar una línea fina junto a las pestañas con un tono más oscuro para intensificar la mirada.

Con qué colores conviene maquillar los ojos maduros, según estilistas.

Blurred Skin, una base ligera y natural

La propuesta de Avellaneda también contempla el maquillaje del rostro. La tendencia Blurred Skin apuesta por una piel de apariencia uniforme, con un acabado mate natural y poca cobertura. En lugar de ocultar por completo la textura cutánea, busca suavizar visualmente las imperfecciones sin crear una capa pesada. Para conseguirlo, conviene elegir una base ligera y modulable, aplicar el producto en pequeñas cantidades y dejar los polvos para las zonas que tienden a presentar más brillos.

Labios intensos con bordes difuminados

El tercer protagonista es el Blurred Bold Lips, una tendencia que combina colores vibrantes con contornos ligeramente difuminados. Los rojos, los tonos berry y los magentas aportan intensidad, pero con un acabado menos rígido que el de los labios perfectamente delineados. La idea es conservar la fuerza del color y suavizar sus bordes para lograr un resultado moderno y sofisticado.