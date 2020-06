Gustavo Sylvestre reveló que Macri se quiere ir a vivir a Suiza

En medio de la investigación por las escuchas ilegales del gobierno macrista sobre Cristina Kirchner se conoció que el ex presidente Mauricio Macri "está desesperado" por irse a Suiza.

El periodista Gustavo Sylvestre reveló que el ex mandatario "está desesperado" por irse a Suiza en medio del avance de la investigación por las escuchas ilegales de su gobierno sobre Cristina Kirchner. Además, a este dato se le suma el allanamiento en la vivienda de Darío Nieto, el ex secretario del ex mandatario. También sostuvo que el ex titular de la AFI, Gustavo Arribas, quiere irse a Brasil

En medio del escándalo, por la investigación sobre el ex presidente, surgió la revelación de que una posible escapada de Mauricio Macri al país europeo en el que está la sede de la FIFA. Desde hace varios meses, el ex mandatario tiene un cargo en la "Fundación FIFA".

En este sentido, el abogado Gregorio Dalbon aseguró, en el mismo programa, que "puede fugarse" porque está investigado de "un espionaje que es el puntapie para delitos aberrantes".

En las últimas horas se hicieron grandes revelaciones, ya que hasta ahora el nombre de Dario Nieto no había trascendido en el marco de esta investigación, que permanece bajo secreto de sumario.