Ángel de Brito aclaró sus dichos tras el atentado a Cristina: "Clarín miente"

Ángel de Brito publicó un tweet contra Clarín, en medio de la polémica por sus declaraciones tras el atentado a Cristina Kirchner.

Ángel de Brito publicó un tweet en contra de Clarín tras sus dichos en la mañana del viernes 2 de septiembre, desde Grecia, que llamaron la atención de los usuarios de la red social por quienes pensaron que hablaba del atentado a Cristina Kirchner. El periodista dejó en claro que no se refería a este tema y tuvo que desmentirlo nuevamente ante lo subido por el medio opositor.

"Si pasó realmente y nadie te cree, algo hiciste mal", publicó el conductor de farándula con un mensaje que explotó en la plataforma por las interacciones que tuvo. Varios seguidores suyos estuvieron de acuerdo y otros repudiaron sus dichos. "Solo faltó que ataje una bala con su cara para que Angelito le crea. Y sus dignos espectadores, tan democráticos y racionales", comentó un usuario. Sin embargo, de Brito aclaró otra vez para Clarín que no hablaba de CFK.

"Miente @ClarinCom no hablaba de eso. Ya lo expliqué", lanzó Ángel de Brito en su Twitter haciendo referencia a lo que subió dicho medio sobre sus palabras. "El conductor Ángel de Brito se encuentra de vacaciones en Grecia, pero se hizo eco del atentado contra Cristina Kirchner", sostuvieron desde Clarín, aunque en el mismo posteo aclararon que el propio conductor se desdijo.

Muchos usuarios de la red social del pajarito dieron su opinión acerca de lo que subió el conductor. Varios se mostraron a favor de sus dichos y utilizaron la frase "Clarín miente", tal como la usó de Brito para dejar en claro que lo que dijo no tuvo nada que ver con la vicepresidenta de la Nación. A los pocos minutos, la publicación superó los 100 likes y tuvo más de 40 comentarios y 15 retweets en las primeras horas del sábado.

De Brito explicó a lo que se refirió con sus tweets

Según el propio de Brito, su reacción fue de sorpresa puesto que no pretendió referirse al atentado contra la vicepresidenta. "Recién vuelvo de una isla. Estoy de vacaciones, no interpreten lo que no dije. Si hablo de una pavada no lo vinculen a un hecho trágico para el país. La mierda que algunos tienen en la cabeza es problema de ellos, esos mismos dejen de mirar desde sus ombligos. Cuando quiero opinar de algo serio lo pongo con nombre y apellido", lanzó Ángel.

Para finalizar su descargo, Ángel de Brito sentenció: "Jamás me van a encontrar en esos lugares oscuros. No está en mi esencia. Sino en los que buscan eso todo el tiempo. No me sale, no necesito. Gentuza fuera de acá. No proyecten. ¿Está claro? ¡Estoy de vacaciones!". De esta forma, el periodista intentó desvincularse de cualquier significado atribuido a lo que ocurrió horas atrás.