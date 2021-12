A días de dar a luz, Angie Balbiani reveló su gran angustia: "Empezar un tratamiento"

Luego de convertirse en mamá por segunda vez, la panelista reveló la difícil situación que atravesó durante la gestación de su bebé.

El sábado a la mañana, Angie Balbiani vivió uno de los momentos más emotivos de su vida: se convirtió en madre por segunda vez. Sin embargo, pese a la gran emoción que le supone traer a "Cósimo" a la vida, la panelista tuvo algunos inconvenientes que la hicieron pasarla bastante mal durante su embarazo a hora de dar a luz.

Ya más tranquila en la comodidad de su hogar, la íntima amiga de Pampita se tomó el tiempo de interactuar con sus miles de seguidores en Instagram y despejarles sus dudas con respecto al nacimiento de su bebé. Así es como Angie habilitó un sticker de preguntas en sus historias y contestó las preguntas más recurrentes.

"Fue cesárea, porque Cosimo estaba sentado y rompí bolsa a las 5:30 de la mañana. Tardé siete meses en quedar de forma natural, pero estaba lista para arrancar un tratamiento", explicó Angie sobre el nacimiento de su bebé y el arduo trabajo que tuvo que hacer para lograr quedar embarazada. Sin dudas, el pequeño fue muy deseado por sus padres, quienes hicieron todo lo posible para que llegara a sus vidas.

Sin embargo, más allá del arduo trabajo que tuvo que realizar Balbiani para poder lograr su embarazo, la gestación no fue un proceso sencillo, ya que enfrentó un problema de salud al que tuvo que seguir muy de cerca para evitar mayores complicaciones. "Hace tres semanas que estaba en reposo absoluto por el inicio de una preclamsia gestacional que pone en riesgo el aumento de peso del bebé, entre otras cosas", contó la panelista de Editando Tele y generó una gran preocupación. Afortunadamente, todo salió bien y todo quedó en un mal momento.

Por último, Angie Balbiani contó que también tiene una gran dificultad a la hora de alimentar a su pequeño, ya que no puede darle su leche debido a una intervención que atravesó. "Desafortunadamente no puedo dar de mamar porque me cortaron mis conductos. Así que desde el día uno le doy leche de fórmula", comentó.

Un significado especial: la historia detrás del nombre del pequeño

"Le pedí mucho a la vida, y la vida me lo dio todo", expresó Balbiani en la publicación en donde mostraba a su bebé por primera vez. Al presentar a su pequeño, los seguidores de la periodista le consultaron por la elección del nombre, un detalle que llamó mucho la atención por la originalidad del mismo.

"Cósimo es una variante italiana de Cosmo. Cosimo es una versión inglesa de el nombre Kosmos, que significa ‘orden, belleza, armonía’, De hecho la versión inglesa de 'cosmos' se utiliza para describir el universo", explicó Balbiani.