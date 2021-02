El conductor de Telefe, Rodolfo Barili, se muestra cada vez más enamorado de su pareja, Lara Piro, a través de sus redes sociales. Si bien todavía no pasaron por el altar, ya se encuentran comprometidos desde diciembre pasado y no dejan de escribirse tiernos mensajes para celebrar su amor. En esta oportunidad, el periodista celebró el cumpleaños de la abogada con una foto de ambos y un texto que expresaba: "¡Feliz cumple, amor!".

Más allá de esto, por medio de su Instagram, el conductor del Noticiero sumó: "Amo comenzar otro cumpleaños junto a vos. Con nuestros ritos, nuestras formas, nuestras maneras de festejar la vida y de tenernos". Como en cada ocasión, cada vez que se expresa sobre Piro, genera los suspiros y los románticos comentarios por parte de todos su seguidores.

Siguiendo por la misma línea, Barili agregó con respecto a los días que comparte junto a su pareja: "Suena a cliché, lo sé, pero ya no me imagino una vida sin vos y eso me hace feliz. Tenerte, amarte, tenernos, soñarnos". Y sentenció sobre su familia ensamblada: "Estoy y sé que estás. Y sonrío de felicidad al saber que nos tenemos el uno al otro. Sonreí, mucho. Porque nada puede ante eso. Te amo y nos amo juntos, los dos, los cinco".

Mirá la publicación:

Recordemos que el conductor de Telefe Noticias le propuso casamiento a su novia a fines del año pasado y sorprendió al compartir la propuesta de matrimonio en el festejo de Nochebuena, durante el pasado 24 de diciembre. Cabe destacar que no es la primera vez en la que Barili se expresa por medio de Instagram y deja mensajes, totalmente enamorado de Piro, de 39 años y con un hijo, llamado Ladislao.

"Así siempre, donde sea, pero así, sonriendo. Encontrarte cambió mi vida, soy feliz. No importan las tormentas cuando estamos seguros de haber hallado nuestro puerto. Te amo, tanto como inconmensurablemente", remarcó a principios de año junto a ella en una paradisíaca playa en Cancún (México), donde compartieron unas románticas vacaciones.