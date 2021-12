"No te metas con mi familia": Ricardo Montaner estalló de furia contra un famoso periodista

El famoso cantante no pudo soportar un impensado ataque a sus seres queridos y arremetió fuertemente contra un reconocido periodista.

Ricardo Montaner fue testigo de un terrible ataque a una persona muy cercana de su círculo familiar y decidió no quedarse callado. Con un fuerte descargo, el cantante defendió a los suyos de forma contundente.

Todo comenzó cuando el periodista Juan Cruz Sanz difundió una supuesta información sobre los shows que Camilo, el yerno de Ricardo Montaner por ser el esposo de su hija Evaluna, tiene programados para mediados de diciembre en Argentina. El comunicador había anunciado que los shows podrían llegar a suspenderse y en este marco, Ángel de Brito se sumó al informativo y agregó que la historia avanzaba de forma desfavorable para el cantante: "Hay 30 mil tickets vendidos para Camilo música y por una medida cautelar podría suspender las cuatro funciones del Estadio Luna Park. 'Lauriaprod' podría demandar al estadio por más de 150 millones de pesos", aseguró el conductor de El Trece.

Frente a esta información que publicó de Brito, Sanz agradeció y volvió a difundirla, sin embargo no se esperaba que Ricardo Montaner se enfureciera con él y terminara insultándolo públicamente. "Camilo es el artista hispano más taquillero de Europa e Iberoamérica en el 2021… si necesitas una entrada, tengo cómo ayudarte, no te metas con mi familia, tonto", lanzó el intérprete de "Bésame" en su cuenta de Twitter.

Sin ánimos de quedarse de brazos cruzados, el periodista le contestó a Montaner y terminó de desatar la polémica que quizá desemboque en un fuerte enfrentamiento mediático. "Ricardo, yo no me metí con tu familia. ¿Qué te pasa? Yo solo conté una disputa legal que está pasando, entre la productora que lo trae al chico este y el 'stadiumlunapark' ¿Me la vas a negar? Tomate un Mojito y no me rompas las pelotas", sentenció furioso Juan Cruz Sanz.

La alegría de Ricardo Montaner: nada opaca el momento

Aunque frente a esta situación Ricardo Montaner se mostró fuertemente indignado, lo cierto es que, a nivel personal, atraviesa un gran momento y esto se debe a que está a punto de convertirse en abuelo por parte de su hija menor, Evaluna.

La joven cantante que contrajo matrimonio a principios del 2020 junto a Camilo Echeverry, el cantante involucrado en la polémica por el Luna Park, anunció su embarazo hace unas semanas atrás. El bebé que esperan, del que decidieron no saber su sexo hasta el día de nacimiento, llevará el nombre de índigo. Para anunciar esta feliz noticia, la pareja lanzó una canción con el mismo nombre que su bebé y hoy en día cuenta con más de 90 millones de visitas en YouTube.